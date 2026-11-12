En coproducción con la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Ballet Municipal de Lima presenta del 4 al 27 de diciembre su última temporada del año: «Cascanueces», uno de los títulos más emblemáticos del repertorio del ballet clásico y una de las tradiciones navideñas más esperadas por el público limeño.

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La temporada comprenderá un total de 20 funciones en el Teatro Municipal de Lima. En esta edición, seis de las presentaciones contarán con la participación especial de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima y el Coro Música para Crecer, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar en vivo de la célebre partitura de Piotr Ilich Tchaikovsky.

Una tradición que cumple 38 años en Lima

Presentada por primera vez por el Ballet Municipal de Lima en 1988, «Cascanueces» celebra 38 años de trayectoria en la escena cultural limeña. Desde entonces, distintas generaciones de familias han disfrutado de esta puesta en escena que cada diciembre reúne al público en torno a la música, la danza y la magia del teatro.

La historia transporta a los asistentes a la noche de Navidad, cuando la pequeña Clara recibe como regalo un muñeco cascanueces que cobra vida y la conduce a un extraordinario mundo de fantasía. Juntos se enfrentan al Rey Ratón y su ejército, atraviesan el mágico Reino de las Nieves y llegar al Reino de los Dulces, donde los esperan personajes sorprendentes y danzas inolvidables.

Más de 100 artistas en escena

Con más de 100 artistas en el escenario —entre primeros bailarines, solistas, cuerpo de baile y pequeños intérpretes—, «Cascanueces» constituye la producción de mayor envergadura del Ballet Municipal de Lima. La puesta en escena se complementa con una imponente escenografía y un vistoso vestuario diseñados para ofrecer una experiencia inolvidable a toda la familia.

Las funciones especiales con acompañamiento de orquesta y coro en vivo se llevarán a cabo en las siguientes fechas y horarios:

Sábado 12 de diciembre: 6:00 p. m.

Domingo 13 de diciembre: 6:00 p. m.

Viernes 18 de diciembre: 7:30 p. m.

Sábado 19 de diciembre: 6:00 p. m.

Miércoles 23 de diciembre: 7:30 p. m.

Viernes 25 de diciembre: 6:00 p. m.

Un beneficio para disfrutar del espectáculo

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