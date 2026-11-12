El Ballet Municipal de Lima presenta "Cascanueces".
El Ballet Municipal de Lima presenta "Cascanueces".
Por Redacción EC

En coproducción con la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Ballet Municipal de Lima presenta del 4 al 27 de diciembre su última temporada del año: «Cascanueces», uno de los títulos más emblemáticos del repertorio del ballet clásico y una de las tradiciones navideñas más esperadas por el público limeño.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?