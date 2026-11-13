César Ritter anunció el fallecimiento de su madre y le dedicó un emotivo mensaje de despedida, en el que recordó la lucha que enfrentó contra un tumor cerebral, así como su carácter, fortaleza y las enseñanzas que marcaron su vida familiar.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el actor expresó el difícil momento que atraviesa tras la partida de su madre. “Hace varios días me muevo sin saber muy bien qué sentir. No sé si soy capaz de asumir que mi mamá ya no está. Quizá escribo para no sentir culpa de no poder llorarla”, manifestó al inicio de su carta.

Ritter contó que a su madre le descubrieron un tumor en el cerebro, diagnostico que afectó progresivamente su capacidad para comunicarse. Su madre intentaba conversar y tomar decisiones, pero ya no lograba hacerse entender con claridad.

César Ritter recurrió a sus redes sociales para compartir un sentido mensaje tras la partida de su madre, quien luchó contra el diagnóstico de un tumor que afectó progresivamente su capacidad para comunicarse. (Foto: Instagram / @cesarritterburga)

“No hace mucho descubrieron que tenía un tumor en el cerebro que le había quitado la posibilidad de comunicarse. Mi mamá, que nunca necesitó que nadie hablara por ella, ahora no era consciente de que ya no se le entendía del todo. Intentaba hablar, tomar decisiones, pero no podía. Los médicos me miraban, esperando que respondiera por ella, sin saber que eso despertaría su rebeldía”, relató.

Uno de los aspectos que destacó fue la personalidad de su madre, a quien recordó como una mujer de carácter firme, que defendía sus ideas y no tenía reparos en expresar sus opiniones. El artista reconoció que le dolió haber deseado que moderara esa actitud durante el proceso de su enfermedad.

“Yo solo quería que se calmara, que dejara las decisiones en manos de sus hijos…Me dolió haber deseado que acallara su ímpetu, que dejara de ser quien fue siempre, que empezara a morir”, escribió.

Finalmente, César Ritter cerró su mensaje con un recuerdo de su madre y agradeció las enseñanzas que recibió de ella, las cuales, señaló, permanecerán en su vida y en su familia. “Gracias mamá, por enseñarme a rebelarme. A no quedarme callado. A pelear y mandar a la mierda las formas cuando se trata de defender a la familia”, puntualizó.