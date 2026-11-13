César Ritter recurrió a sus redes sociales para compartir un sentido mensaje tras la partida de su madre, quien luchó contra el diagnóstico de un tumor que afectó progresivamente su capacidad para comunicarse. (Foto: Instagram / @cesarritterburga)
César Ritter recurrió a sus redes sociales para compartir un sentido mensaje tras la partida de su madre, quien luchó contra el diagnóstico de un tumor que afectó progresivamente su capacidad para comunicarse. (Foto: Instagram / @cesarritterburga)
Por Redacción EC

César Ritter anunció el fallecimiento de su madre y le dedicó un emotivo mensaje de despedida, en el que recordó la lucha que enfrentó contra un tumor cerebral, así como su carácter, fortaleza y las enseñanzas que marcaron su vida familiar.

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