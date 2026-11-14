Por Redacción EC

José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido popularmente como ‘Mondonguito’, fue uno de los artistas más queridos de la televisión peruana, haciendo reír a varias generaciones durante más de 40 años. Su fallecimiento, a causa de problemas pulmonares, dejó un profundo vacío entre sus colegas y amigos, quienes disfrutaron de sus ingeniosos monólogos e interpretaciones en el recordado programa ‘Los Cómicos Ambulantes’ durante la década de los 90. Durante el velatorio del humorista, de 67 años, diversos amigos y compañeros de profesión llegaron para darle el último adiós a uno de los pioneros de la comicidad nacional, previo a su entierro. En la siguiente nota, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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