José Lorenzo Zubiate Zegarra, conocido popularmente como ‘Mondonguito’, fue uno de los artistas más queridos de la televisión peruana, haciendo reír a varias generaciones durante más de 40 años. Su fallecimiento, a causa de problemas pulmonares, dejó un profundo vacío entre sus colegas y amigos, quienes disfrutaron de sus ingeniosos monólogos e interpretaciones en el recordado programa ‘Los Cómicos Ambulantes’ durante la década de los 90. Durante el velatorio del humorista, de 67 años, diversos amigos y compañeros de profesión llegaron para darle el último adiós a uno de los pioneros de la comicidad nacional, previo a su entierro. En la siguiente nota, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿HASTA QUÉ HORA SERÁ EL VELATORIO DE ‘MONDONGUITO’ Y DÓNDE SE DESPEDIRÁ AL POPULAR CÓMICO?

El popular ‘Mondonguito’ permaneció internado cerca de un mes debido a una fibrosis pulmonar, enfermedad que se agravó por otras complicaciones respiratorias y lo llevó a depender de oxígeno. Según contó su hija, Patricia Zubiate, el humorista sufrió una descompensación en los últimos días, por lo que tuvieron que suministrarle oxígeno al máximo. Sin embargo, este viernes 13 de noviembre se confirmó su fallecimiento, dejando un profundo vacío entre sus familiares y seres queridos, así como entre quienes disfrutaron de su trabajo durante décadas, tanto en las calles como en la televisión.

Así, aunque inicialmente se tenía previsto realizar el velatorio en el parque Universitario, lugar donde inició su trayectoria artística, esto no fue posible debido a las restricciones de seguridad por el papa León XIV. Por ello, las exequias de Lorenzo Zubiate se realizaron hasta este 14 de noviembre en las instalaciones del Ministerio de Cultura, en San Borja. Posteriormente, su hija Gladys confirmó que sus restos serán trasladados a su domicilio, ubicado en Mz. 10, Lt. 12, en la urbanización Su Santidad Juan Pablo II, en SJL. Allí permanecerán hasta el domingo 15, cuando serán llevados al camposanto, posiblemente al Parque del Recuerdo del mismo distrito.

¿CUÁNTO PODRÍAN GANAR ‘LOS CÓMICOS AMBULANTES’ EN CHABUCA GRANDA?

A través de un video publicado en las redes sociales, el cómico Edwin Aurora reveló cuánto dinero generaba con sus espectáculos en el Centro de Lima antes de la pandemia de COVID-19. En aquella ocasión, el humorista contó que ganaba S/800 al día e incluso se animó a revelar cuánto obtenía al mes. “Esto es de los 800 (soles) diarios que ganamos en Chabuca. Yo gano 24 000 al mes, más que el presidente (de la Asociación de Artistas Cómicos Urbanos Internacionales, AACUIN)”, afirmó.