Ethel Pozo reveló que su madre, Gisela Valcárcel, intervino para poner fin al acercamiento que mantenía con Bruno Pinasco cuando era adolescente. La conductora contó que ambos coincidieron mientras trabajaban en el área de promociones de América Televisión y que, aunque existió una ilusión de su parte, nunca llegaron a formalizar una relación sentimental.

La revelación se produjo durante una conversación en el podcast ‘Sin + que decir’, conducido por María Pía Copello y Mario Hart, donde recordaron una antigua entrevista que Pozo concedió al periodista Jaime Bayly cuando todavía era menor de edad.

En aquella oportunidad, la hija de Gisela Valcárcel aprovechó un momento de la conversación para enviarle un mensaje a una amiga llamada Susana. “Quiero mandarle un saludo especial a una amiga, Susana, y quiero decirte que el que ya sabes, ya cayó” , expresó entonces. Bayly reaccionó a la frase con una sonrisa y respondió: “Ah, ya cayó”.

Años después, María Pía Copello retomó aquel episodio y le preguntó a quién estaba dirigido el mensaje. Pozo explicó que se refería a Susana Umbert, productora y amiga cercana de su madre, mientras que la persona aludida era Bruno Pinasco.

Durante el podcast, la conductora reconoció que en aquella etapa existió un interés por el presentador de televisión, aunque evitó definirlo como un noviazgo.

“Yo creo que lo cuento y él me mata. En esa época me shippeaban con Bruno Pinasco” , comentó entre risas. También recordó que ambos trabajaban en América Televisión y que ella formaba parte del área de promociones.

Al explicar el sentido de aquel mensaje dirigido a Susana Umbert, Pozo reconoció que estaba ilusionada con Pinasco. “Una cosa infantil. Yo creo que yo estaba ilusionada” , manifestó.

Cuando María Pía Copello afirmó que ambos habían sido enamorados, la conductora corrigió esa versión y precisó que se trató de un acercamiento. “No, no fuimos noviecitos. Fue un shippeo, yo creo” , respondió.

Asimismo, confirmó que llegaron a salir, aunque describió aquellos encuentros como una experiencia inocente.

Gisela Valcárcel intervino para terminar el acercamiento

Otro de los detalles que Ethel Pozo compartió fue la intervención de su madre en aquella historia. Al ser consultada sobre quién había puesto fin a la cercanía con Pinasco, respondió directamente: “Mi mamá. Se acabó y punto” .

La conductora relató que, de un momento a otro, el presentador dejó de escribirle y que posteriormente Gisela Valcárcel le comunicó que había conversado con Susana Umbert sobre la situación.

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Según su relato, la conductora de televisión le explicó que había pedido a Umbert no continuar alentando el acercamiento. “Mi mamá le dijo: ‘Susana, mejor no sigas este shippeo. Ambos siguen distintos caminos’” , contó.

Durante la conversación, Mario Hart mencionó que, cuando ocurrió esta historia, Ethel Pozo tenía aproximadamente 13 años y Bruno Pinasco, 19. La conductora confirmó la diferencia de edad y coincidió en que el presentador siempre tuvo un comportamiento respetuoso.

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