Ethel Pozo recuerda su ilusión adolescente con Bruno Pinasco. (Foto: Redes sociales)
Ethel Pozo recuerda su ilusión adolescente con Bruno Pinasco. (Foto: Redes sociales)
Por Redacción EC

Ethel Pozo reveló que su madre, Gisela Valcárcel, intervino para poner fin al acercamiento que mantenía con Bruno Pinasco cuando era adolescente. La conductora contó que ambos coincidieron mientras trabajaban en el área de promociones de América Televisión y que, aunque existió una ilusión de su parte, nunca llegaron a formalizar una relación sentimental.

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