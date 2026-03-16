El evento de boxeo de celebridades Ring Royale 2026 se realizó el domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey, México, reuniendo a diversas figuras del espectáculo. La velada incluyó a Nicola Porcella, quien no pudo vencer al exfutbolista mexicano Aldo de Nigris.

El boxeo de Nicola Porcella y el mexicano Aldo de Nigris fue uno de los momentos más esperados, ambos exintegrantes del reality “La Casa de los Famosos México” se vieron la cara frente a frente en el ring.

LEE MÁS: Nicola Porcella reacciona en vivo a mención de Magaly Medina y deja a todos en shock con su respuesta

Nicola Porcella hizo su ingreso con un mix del tema “Contigo Perú”, “The Undertaker” y ”El Mariachi” de la cinta de Antonio Banderas.

Nicola Porcella perdió contra Aldo de Nigris en el Ring Royale 2026. (Foto: Captura de YouTube)

Nicola Porcella y Aldo de Nigris se enfrentaron con los guantes, siendo el mexicano quien se quedó con la victoria tras tumbar sobre la lona al peruano en el segundo round.

Es así como Nicola debutó en el combate de boxeo de celebridades Ring Royale. Al finalizar el combate, ambos luchadores se dieron un abrazo en el centro del ring, demostrando que la rivalidad quedó en el cuadrilátero. El público presente reaccionó con aplausos al ver el respeto mutuo entre los participantes.

Otra de las peleas que generó gran expectativa fue la de Alfredo Adame y Carlos Trejo, quienes mantenían una larga rivalidad mediática. El actor mexicano se impuso con un nocaut en el primer round, poniendo fin al esperado duelo que por años había sido motivo de polémicas.

Al finalizar el combate, Nicola y Aldo se dieron un abrazo en el centro del ring. (Foto: Captura de YouTube)

En la categoría femenina, la conductora Marcela Mistral se llevó la victoria frente a la influencer Karely Ruiz por decisión unánime de los jueces.

El espectáculo, organizado por el influencer Poncho de Nigris, reunió a miles de espectadores en la Arena Monterrey y fue transmitido en vivo a través de plataformas digitales como YouTube, TikTok y Twitch, lo que permitió que seguidores de distintos países no se perdieran la velada.