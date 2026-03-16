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Nicola Porcella perdió contra Aldo de Nigris en el Ring Royale 2026. (Foto: Captura de YouTube)
Nicola Porcella perdió contra Aldo de Nigris en el Ring Royale 2026. (Foto: Captura de YouTube)
Por Redacción EC

El evento de boxeo de celebridades Ring Royale 2026 se realizó el domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey, México, reuniendo a diversas figuras del espectáculo. La velada incluyó a Nicola Porcella, quien no pudo vencer al exfutbolista mexicano Aldo de Nigris.

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