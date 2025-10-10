Un nuevo reality de convivencia comienza en TV Azteca. Se trata de “La Granja VIP 2025”, que a diferencia de otros formatos se desarrollará en el campo; por tanto, los participantes estarán rodeados de animales que deben cuidar, hortalizas que deben sembrar y corrales que necesitan mantener limpios. No sólo ello, tendrán que superar diversos desafíos físicos, por lo que cada semana habrá nominaciones entre ellos y eliminaciones a cargo del público. A raíz de la expectativa que ha generado su estreno, te doy a conocer quiénes forman parte de este show.

Vale precisar que el programa comienza este domingo 12 de octubre de 2025 a las 8:00 p.m. (hora del centro de México), el cual será emitido por Azteca Uno.

¿QUIÉN ES QUIÉN EN “LA GRANJA VIP 2025”?

A continuación, todos los participantes que fueron anunciados hasta el momento para formar parte del reality “La Granja VIP”. En total, serán 16 competidores.

1. ALFREDO ADAME

El actor forma parte de "La Granja VIP" (Foto: Alfredo Adame / Instagram)

Nombre completo: Alfredo Adame Von Knoop

Alfredo Adame Von Knoop ¿Qué es? Actor

Actor Experiencia en realities: “Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!” (2022), el cual ganó; “Abandonados: Asia, la ruta del dragón” y en “La casa de los famosos” de Telemundo.

2. JAWY MÉNDEZ

El influencer y conductor forma parte de "La Granja VIP" (Foto: Jawy Méndez / Instagram)

Nombre completo: Luis Alejandro Méndez González

Luis Alejandro Méndez González ¿Qué es? Cantante, conductor de “Venga la alegría - Fin de Semana” y peleador profesional.

Cantante, conductor de “Venga la alegría - Fin de Semana” y peleador profesional. Experiencia en realities: “Exatlón México”, “MasterChef Celebrity México 2024” y “Acapulco Shore”.

3. KIM SHANTAL

La influencer forma parte de "La Granja VIP" (Foto: Kim Shantal / Instagram)

Nombre completo: Kim Shantal

Kim Shantal ¿Qué es? Influencer mexicana y fue portada más de una vez para la revista Play Boy.

Influencer mexicana y fue portada más de una vez para la revista Play Boy. Experiencia en realities: No

4. SANDRA ITZEL

Ella también forma parte de "La Granja VIP" (Foto: Sandra Itzel / Instagram)

Nombre completo: Sandra Itzel Estrada Olvera

Sandra Itzel Estrada Olvera ¿Qué es? Actriz, cantante y bailarina mexicana

Actriz, cantante y bailarina mexicana Experiencia en realities: “Así se baila” y “MasterChef Celebrity México”

5. ALBERTO DEL RÍO

El luchador profesional forma parte de "La Granja VIP" (Foto: Alberto del Río / Instagram)

Nombre completo: José Alberto Rodríguez Chucuan

José Alberto Rodríguez Chucuan ¿Qué es? Luchador profesional y artista marcial mixto mexicano. Trabajó para la WWE, Lucha Libre AAA Worldwide (AAA) y Total Nonstop Action Wrestling (TNA).

Luchador profesional y artista marcial mixto mexicano. Trabajó para la WWE, Lucha Libre AAA Worldwide (AAA) y Total Nonstop Action Wrestling (TNA). Experiencia en realities: No

6. CÉSAR DOROTEO

El creador de contenido forma parte de "La Granja VIP" (Foto: César Doroteo / Instagram)

Nombre completo: César Doroteo

César Doroteo ¿Qué es? Creador de contenido. Tiene su canal de YouTube Pepe y Teo con Ricardo Peralta.

Creador de contenido. Tiene su canal de YouTube Pepe y Teo con Ricardo Peralta. Experiencia en realities: “La Isla: Desafío en Turquía”

7. MANOLA DIEZ

La actriz forma parte de "La Granja VIP" (Foto: Manola Diez / Instagram)

Nombre completo: Manola Fernández Díez de Pinos

Manola Fernández Díez de Pinos ¿Qué es? Actriz de televisión y teatro

Actriz de televisión y teatro Experiencia en realities: “Big Brother VIP 3” y “Hotel VIP”.

8. KIKE MAYAGOITIA

El conductor forma parte de "La Granja VIP" (Foto: Kike Mayagoitia / Instagram)

Nombre completo: Enrique Ramírez Mayagoitia

Enrique Ramírez Mayagoitia ¿Qué es? Conductor de “Venga la alegría - Fin de Semana”

Conductor de “Venga la alegría - Fin de Semana” Experiencia en realities: No

9. CAROLINA ROSS

La cantante forma parte de "La Granja VIP" (Foto: Carolina Ross / Instagram)

Nombre completo: Carolina Ross Cuen

Carolina Ross Cuen ¿Qué es? Cantante sinaloense

Cantante sinaloense Experiencia en realities: “La Voz México 2013”

10. LIZ VEGA

La vedette forma parte de "La Granja VIP" (Foto: Liz Vega / Instagram)

Nombre completo: Liseska Vega Gálvez

Liseska Vega Gálvez ¿Qué es? Vedette y actriz cubana

Vedette y actriz cubana Experiencia en realities: “Big Brother VIP”, “Exatlón México” y “MasterChef Celebrity 2023”

11. OMAHI

El influencer forma parte de "La Granja VIP" (Foto: Omahi)

Nombre completo: Omar Gil

Omar Gil ¿Qué es? Influencer

Influencer Experiencia en realities: No

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí