Un nuevo reality de convivencia comienza en TV Azteca. Se trata de “La Granja VIP 2025”, que a diferencia de otros formatos se desarrollará en el campo; por tanto, los participantes estarán rodeados de animales que deben cuidar, hortalizas que deben sembrar y corrales que necesitan mantener limpios. No sólo ello, tendrán que superar diversos desafíos físicos, por lo que cada semana habrá nominaciones entre ellos y eliminaciones a cargo del público. A raíz de la expectativa que ha generado su estreno, te doy a conocer quiénes forman parte de este show.
Vale precisar que el programa comienza este domingo 12 de octubre de 2025 a las 8:00 p.m. (hora del centro de México), el cual será emitido por Azteca Uno.
¿QUIÉN ES QUIÉN EN “LA GRANJA VIP 2025”?
A continuación, todos los participantes que fueron anunciados hasta el momento para formar parte del reality “La Granja VIP”. En total, serán 16 competidores.
1. ALFREDO ADAME
- Nombre completo: Alfredo Adame Von Knoop
- ¿Qué es? Actor
- Experiencia en realities: “Soy Famoso, ¡Sácame de Aquí!” (2022), el cual ganó; “Abandonados: Asia, la ruta del dragón” y en “La casa de los famosos” de Telemundo.
2. JAWY MÉNDEZ
- Nombre completo: Luis Alejandro Méndez González
- ¿Qué es? Cantante, conductor de “Venga la alegría - Fin de Semana” y peleador profesional.
- Experiencia en realities: “Exatlón México”, “MasterChef Celebrity México 2024” y “Acapulco Shore”.
3. KIM SHANTAL
- Nombre completo: Kim Shantal
- ¿Qué es? Influencer mexicana y fue portada más de una vez para la revista Play Boy.
- Experiencia en realities: No
4. SANDRA ITZEL
- Nombre completo: Sandra Itzel Estrada Olvera
- ¿Qué es? Actriz, cantante y bailarina mexicana
- Experiencia en realities: “Así se baila” y “MasterChef Celebrity México”
5. ALBERTO DEL RÍO
- Nombre completo: José Alberto Rodríguez Chucuan
- ¿Qué es? Luchador profesional y artista marcial mixto mexicano. Trabajó para la WWE, Lucha Libre AAA Worldwide (AAA) y Total Nonstop Action Wrestling (TNA).
- Experiencia en realities: No
6. CÉSAR DOROTEO
- Nombre completo: César Doroteo
- ¿Qué es? Creador de contenido. Tiene su canal de YouTube Pepe y Teo con Ricardo Peralta.
- Experiencia en realities: “La Isla: Desafío en Turquía”
7. MANOLA DIEZ
- Nombre completo: Manola Fernández Díez de Pinos
- ¿Qué es? Actriz de televisión y teatro
- Experiencia en realities: “Big Brother VIP 3” y “Hotel VIP”.
8. KIKE MAYAGOITIA
- Nombre completo: Enrique Ramírez Mayagoitia
- ¿Qué es? Conductor de “Venga la alegría - Fin de Semana”
- Experiencia en realities: No
9. CAROLINA ROSS
- Nombre completo: Carolina Ross Cuen
- ¿Qué es? Cantante sinaloense
- Experiencia en realities: “La Voz México 2013”
10. LIZ VEGA
- Nombre completo: Liseska Vega Gálvez
- ¿Qué es? Vedette y actriz cubana
- Experiencia en realities: “Big Brother VIP”, “Exatlón México” y “MasterChef Celebrity 2023”
11. OMAHI
- Nombre completo: Omar Gil
- ¿Qué es? Influencer
- Experiencia en realities: No
