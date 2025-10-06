La segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo” 2025 se estrena este 7 de octubre por Telemundo, donde 18 participantes se enfrentarán a la aventura más brutal de la televisión hispana, en escenarios salvajes y condiciones extremas, con la promesa de que el ganador se llevará un gran premio. ¿Sabes el monto? Aquí te lo contamos.

Este año el reality contará con Héctor Suárez Gomís como conductor principal, aportando su carisma y experiencia al formato. La competencia reunirá a seis celebridades, seis estrellas de realities y seis concursantes de diferentes países para una experiencia de supervivencia única donde la lealtad y la traición serán puestas a prueba cada semana mientras buscan el sueño del gran premio.

¿DE QUÉ TRATA EL REALITY “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO”?

“La Isla: Desafío Extremo” es una travesía llena de adrenalina donde 18 participantes, distribuidos en los equipos Panteras, Águilas y Tiburones, enfrentarán retos físicos y mentales en los paisajes más duros del Caribe.

Los concursantes deben luchar por asegurar refugio, recursos y alianzas en un juego sin piedad, donde solo uno logrará ganar el ansiado premio al superar todos los obstáculos semana a semana, con condiciones de lujo o máxima precariedad.

El ganador del reality deberá superar alianzas rotas y condiciones extremas para llevarse el premio de US$200,000 (Foto: Telemundo)

¿CUÁL ES EL PREMIO DE “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025”?

El gran ganador de “La Isla: Desafío Extremo 2025” obtendrá US$200,000 tras superar las pruebas más exigentes e impredecibles del reality caribeño. Sólo quienes demuestren templanza, resistencia y visión estratégica llegarán a esa última fase, donde cada desafío será individual y el mejor competidor se quedará con el premio.

La dinámica se complica semana a semana, poniendo a prueba el liderazgo, la adaptabilidad y el juego en equipo, pero con una sola regla fundamental: “no confíes en nadie”.

Bajo la conducción de Héctor Suárez Gomís, "La Isla: Desafío Extremo" es una aventura llena de adrenalina (Foto: Telemundo)

¿CÓMO VER “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025”?

Los episodios de “La Isla: Desafío Extremo 2025” se transmitirán en vivo por Telemundo cada semana y estarán disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.

Los episodios se transmiten en vivo por Telemundo .

. Al día siguiente estarán disponibles en Peacock .

. También puedes verlos en la app oficial de Telemundo (disponible en Google Play Store y Apple Store).

(disponible en Google Play Store y Apple Store). El canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento y @LaIslaTLDM comparte contenido exclusivo y resúmenes.

y comparte contenido exclusivo y resúmenes. La conversación continúa en redes sociales usando el hashtag #LaIslaDesafioExtremo en Instagram (@LaIslaTLDM), Facebook, TikTok y X.

