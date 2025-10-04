La segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo” ya tiene a los 18 participantes que llegarán al Caribe para una entrega imperdible, en el que los retos físicos y mentales serán el pan de cada día. El ganador se llevará a casa la millonaria suma de US$200,000. A continuación, conoce a cada uno de los competidores que forman parte del reality de Telemundo que se estrena el martes 7 de octubre a las 7pm/6c.
LOS 18 COMPETIDORES DE “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2”
Conoce a cada uno de los contendientes que veremos dejarlo todos en la competencia extrema.
1. ELIZABETH GUTIÉRREZ
- Nombre completo: Elizabeth Gutiérrez
- Ocupación: Actriz
- Edad: 46 años
2. CHRISTIAN DE LA CAMPA
- Nombre completo: Christian de la Campa
- Ocupación: Actor
- Edad: 43 años
3. HELEN OCHOA
- Nombre completo: Helen Ochoa
- Ocupación: Cantante
- Edad: 40 años
4. GARY CENTENO
- Nombre completo: Gary Josué Centeno Lovo
- Ocupación: Actor
- Edad: 38 años
5. XIMENA HERRERA
- Nombre completo: Carla Ximena Herrera Bowles
- Ocupación: Actriz
- Edad: 45 años
6. MAURICIO ISLAS
- Nombre completo: Juan Mauricio Islas Ilescas
- Ocupación: Actor
- Edad: 52 años
7. JULIETA GRAJALES
- Nombre completo: Julieta Grajales
- Ocupación: Actriz
- Edad: 39 años
8. JOSÉ MARÍA GALEANO
- Nombre completo: José María Galeano
- Ocupación: Actor
- Edad: 45 años
9. JASON ROMO
- Nombre completo: Jason Romo
- Ocupación: Actor
- Edad: 25 años
10. ZORAIDA GÓMEZ
- Nombre completo: Zoraida Virginia Gómez Sánchez
- Ocupación: Actriz
- Edad: 40 años
11. ESTEFANÍA AHUMADA
- Nombre completo: Estefanía Ahumada
- Ocupación: Actriz y presentadora de televisión
- Edad: 34 años
12. FERNANDA FLORES
- Nombre completo: Fernanda Flores
- Ocupación: Chica reality
- Edad: 27 años
13. MARTÍN SALVADOR
- Nombre completo: Martín Salvador
- Ocupación: Entrenador personal y empresario
- Edad: 32 años
14. MOI GUIQUITA
- Nombre completo: Moi Guiquita
- Ocupación: Activista y creador de contenido
- Edad: 28 años
15. NIEVELIS GONZÁLEZ
- Nombre completo: Nievelis González
- Ocupación: Chica reality
- Edad: 27 años
16. PAULINA ARAUJO
- Nombre completo: Paulina Araujo
- Ocupación: Atleta
- Edad: 24 años
17. ROBERTO ALEJANDRO
- Nombre completo: Roberto Alejandro
- Ocupación: Bailarín y modelo
- Edad: 36 años
18. RODRIGO MATA
- Nombre completo: Roberto Mata
- Ocupación: Emprendedor y paramédico
- Edad: 22 años
