La segunda temporada de “La Isla: Desafío Extremo” ya tiene a los 18 participantes que llegarán al Caribe para una entrega imperdible, en el que los retos físicos y mentales serán el pan de cada día. El ganador se llevará a casa la millonaria suma de US$200,000. A continuación, conoce a cada uno de los competidores que forman parte del reality de Telemundo que se estrena el martes 7 de octubre a las 7pm/6c.

LOS 18 COMPETIDORES DE “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2”

Conoce a cada uno de los contendientes que veremos dejarlo todos en la competencia extrema.

1. ELIZABETH GUTIÉRREZ

Elizabeth Gutiérrez forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: Elizabeth Gutiérrez

Elizabeth Gutiérrez Ocupación: Actriz

Actriz Edad: 46 años

2. CHRISTIAN DE LA CAMPA

Christian de la Campa forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: Christian de la Campa

Christian de la Campa Ocupación: Actor

Actor Edad: 43 años

3. HELEN OCHOA

Helen Ochoa es una de las participantes que dejaran todo en "La Isla: Desafío Extremo" (Foto: Telemundo / Instagram)

Nombre completo: Helen Ochoa

Helen Ochoa Ocupación: Cantante

Cantante Edad: 40 años

4. GARY CENTENO

Gary Centeno forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: Gary Josué Centeno Lovo

Gary Josué Centeno Lovo Ocupación: Actor

Actor Edad: 38 años

5. XIMENA HERRERA

Ximena Herrera forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: Carla Ximena Herrera Bowles

Carla Ximena Herrera Bowles Ocupación: Actriz

Actriz Edad: 45 años

6. MAURICIO ISLAS

Mauricio Islas forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: Juan Mauricio Islas Ilescas

Juan Mauricio Islas Ilescas Ocupación: Actor

Actor Edad: 52 años

7. JULIETA GRAJALES

Julieta Grajales forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: Julieta Grajales

Julieta Grajales Ocupación: Actriz

Actriz Edad: 39 años

8. JOSÉ MARÍA GALEANO

José María Galeano forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: José María Galeano

José María Galeano Ocupación: Actor

Actor Edad: 45 años

9. JASON ROMO

Jason Romo forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: Jason Romo

Jason Romo Ocupación: Actor

Actor Edad: 25 años

10. ZORAIDA GÓMEZ

Zoraida Gómez forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: Zoraida Virginia Gómez Sánchez

Zoraida Virginia Gómez Sánchez Ocupación: Actriz

Actriz Edad: 40 años

11. ESTEFANÍA AHUMADA

Estefanía Ahumada forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: Estefanía Ahumada

Estefanía Ahumada Ocupación: Actriz y presentadora de televisión

Actriz y presentadora de televisión Edad: 34 años

12. FERNANDA FLORES

Fernanda Flores forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: Fernanda Flores

Fernanda Flores Ocupación: Chica reality

Chica reality Edad: 27 años

13. MARTÍN SALVADOR

Martín Salvador es uno de los competidores del reality, por lo que buscará llevarse US$200,000 (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: Martín Salvador

Martín Salvador Ocupación: Entrenador personal y empresario

Entrenador personal y empresario Edad: 32 años

14. MOI GUIQUITA

Moi Guiquita forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: Moi Guiquita

Moi Guiquita Ocupación: Activista y creador de contenido

Activista y creador de contenido Edad: 28 años

15. NIEVELIS GONZÁLEZ

Nieveliz González forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: Nievelis González

Nievelis González Ocupación: Chica reality

Chica reality Edad: 27 años

16. PAULINA ARAUJO

Paulina Araujo forma parte de la segunda temporada del reality de Telemundo (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: Paulina Araujo

Paulina Araujo Ocupación: Atleta

Atleta Edad: 24 años

17. ROBERTO ALEJANDRO

Roberto Alejandro ingresó a la segunda temporada del show (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: Roberto Alejandro

Roberto Alejandro Ocupación: Bailarín y modelo

Bailarín y modelo Edad: 36 años

18. RODRIGO MATA

Rodrigo Mata forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)

Nombre completo: Roberto Mata

Roberto Mata Ocupación: Emprendedor y paramédico

Emprendedor y paramédico Edad: 22 años

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí