El reality más intenso regresa con su segunda temporada. Se trata de "La Isla: Desafío Extremo". Conoce a sus competidores (Foto: Telemundo)
Judith Vicente
La ya tiene a los 18 participantes que llegarán al Caribe para una entrega imperdible, en el que los retos físicos y mentales serán el pan de cada día. El ganador se llevará a casa la millonaria suma de US$200,000. A continuación, conoce a cada uno de los competidores que forman parte del reality de Telemundo que se estrena el martes 7 de octubre a las 7pm/6c.

LOS 18 COMPETIDORES DE “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2”

Conoce a cada uno de los contendientes que veremos dejarlo todos en la competencia extrema.

1. ELIZABETH GUTIÉRREZ

Elizabeth Gutiérrez forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: Elizabeth Gutiérrez
  • Ocupación: Actriz
  • Edad: 46 años

2. CHRISTIAN DE LA CAMPA

Christian de la Campa forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: Christian de la Campa
  • Ocupación: Actor
  • Edad: 43 años

3. HELEN OCHOA

Helen Ochoa es una de las participantes que dejaran todo en "La Isla: Desafío Extremo" (Foto: Telemundo / Instagram)
  • Nombre completo: Helen Ochoa
  • Ocupación: Cantante
  • Edad: 40 años

4. GARY CENTENO

Gary Centeno forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: Gary Josué Centeno Lovo
  • Ocupación: Actor
  • Edad: 38 años

5. XIMENA HERRERA

Ximena Herrera forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: Carla Ximena Herrera Bowles
  • Ocupación: Actriz
  • Edad: 45 años

6. MAURICIO ISLAS

Mauricio Islas forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: Juan Mauricio Islas Ilescas
  • Ocupación: Actor
  • Edad: 52 años

7. JULIETA GRAJALES

Julieta Grajales forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: Julieta Grajales
  • Ocupación: Actriz
  • Edad: 39 años

8. JOSÉ MARÍA GALEANO

José María Galeano forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: José María Galeano
  • Ocupación: Actor
  • Edad: 45 años

9. JASON ROMO

Jason Romo forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: Jason Romo
  • Ocupación: Actor
  • Edad: 25 años

10. ZORAIDA GÓMEZ

Zoraida Gómez forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: Zoraida Virginia Gómez Sánchez
  • Ocupación: Actriz
  • Edad: 40 años

11. ESTEFANÍA AHUMADA

Estefanía Ahumada forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: Estefanía Ahumada
  • Ocupación: Actriz y presentadora de televisión
  • Edad: 34 años

12. FERNANDA FLORES

Fernanda Flores forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: Fernanda Flores
  • Ocupación: Chica reality
  • Edad: 27 años

13. MARTÍN SALVADOR

Martín Salvador es uno de los competidores del reality, por lo que buscará llevarse US$200,000 (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: Martín Salvador
  • Ocupación: Entrenador personal y empresario
  • Edad: 32 años

14. MOI GUIQUITA

Moi Guiquita forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: Moi Guiquita
  • Ocupación: Activista y creador de contenido
  • Edad: 28 años

15. NIEVELIS GONZÁLEZ

Nieveliz González forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: Nievelis González
  • Ocupación: Chica reality
  • Edad: 27 años

16. PAULINA ARAUJO

Paulina Araujo forma parte de la segunda temporada del reality de Telemundo (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: Paulina Araujo
  • Ocupación: Atleta
  • Edad: 24 años

17. ROBERTO ALEJANDRO

Roberto Alejandro ingresó a la segunda temporada del show (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: Roberto Alejandro
  • Ocupación: Bailarín y modelo
  • Edad: 36 años

18. RODRIGO MATA

Rodrigo Mata forma parte de la segunda temporada (Foto: La Isla: Desafío Extremo / Instagram)
  • Nombre completo: Roberto Mata
  • Ocupación: Emprendedor y paramédico
  • Edad: 22 años

