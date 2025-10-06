Elizabeth Gutiérrez se prepara para una de las pruebas más desafiantes de su carrera en “La Isla: Desafío Extremo 2025”, el reality de Telemundo que combina famosos y desconocidos en un entorno salvaje. En esta nota te contamos a qué le teme la reconocida actriz mexicana, cómo lidia con sus fobias y la estrategia emocional que prepara antes de su aventura extrema en República Dominicana.

El esperado regreso de Elizabeth Gutiérrez a los realities sorprende por la valentía con la que confiesa sus miedos en público. Antes del estreno, la actriz habló y exesposa de William Levy sobre el impacto de estar lejos de su familia —especialmente de su hija Kiley, a quien le deja un objeto especial para sentirse cerca— y mostró su lado más auténtico en una entrevista con “Hoy Día”.

¿A QUÉ LE TIENE FOBIA ELIZABETH GUTIÉRREZ EN “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025”?

Elizabeth Gutiérrez confiesa que las arañas son su mayor fobia, por encima incluso del miedo a los espacios cerrados y la soledad. La actriz explica que está mentalizándose para que la experiencia de dormir en la playa y convivir con la naturaleza le ayude a transformar este temor, aunque no descarta que enfrentarse a su fobia sea uno de los mayores retos personales de la competencia. Su preparación incluye dejar de lado lujos y comodidades, practicando vivir solo con lo esencial y explorando la reflexión interior como refuerzo emocional.

Elizabeth Gutiérrez se mentaliza para superar su fobia a las arañas en “La Isla: Desafío Extremo 2025” (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

La intérprete de “El rostro de Analía” afronta también el aislamiento, la competencia interna y el desafío constante del juego, en una temporada que se graba en República Dominicana.

¿CÓMO ENFRENTARÁ ELIZABETH GUTIÉRREZ LOS RETOS DE “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO”?

Elizabeth Gutiérrez destaca que durante la competencia es importante la fortaleza mental y la adaptación para sobrevivir tanto a las pruebas físicas como a los roces de la convivencia. El reality exige enfrentarse con la naturaleza, el hambre, la fatiga, el aislamiento y, sobre todo, las propias limitaciones. Gutiérrez subraya que su motivación principal es crecer más allá de sus miedos, apoyándose en la disciplina, el trabajo en equipo y su determinación para dar lo mejor en cada desafío.

¿CÓMO VER LA NUEVA TEMPORADA DE “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO”?

Los televidentes podrán seguir “La Isla: Desafío Extremo 2025″ en vivo por Telemundo, en la app oficial de Telemundo (Google Play y Apple Store) y, al día siguiente, en Peacock. Además, el canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento ofrecerá contenido extra y momentos exclusivos para los fans más apasionados.

