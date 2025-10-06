“La Isla: Desafío Extremo 2025” regresa cargada de adrenalina y con un nuevo aire caribeño. En medio de una renovada apuesta televisiva de Telemundo, la producción eligió República Dominicana como el escenario para su segunda temporada, que promete paisajes deslumbrantes, desafíos implacables y emociones extremas. Conoce cuáles son las locaciones del reality que reúne a celebridades, deportistas e influencers.

La competencia se estrena el 7 de octubre, en paralelo con la transmisión digital de Peacock y la app oficial de Telemundo. La elección de República Dominicana no es casual: el país se consolida como un destino ideal para producciones internacionales por su diversidad geográfica y su infraestructura audiovisual en expansión. “Playas salvajes de arena dorada, cuevas escondidas que guardan secretos ancestrales, montañas imponentes y una naturaleza exuberante que marca cada paso del camino”, describió Héctor Suárez Gomís, conductor del programa, quien adelantó que la temporada será “más intensa y emocional que nunca”.

¿DÓNDE SE GRABÓ “LA ISLA: DESAFÍO EXTREMO 2025”?

Las grabaciones de “La Isla: Desafío Extremo 2025” tuvieron lugar en distintos puntos de República Dominicana, aprovechando sus contrastes naturales. Los equipos Panteras, Águilas y Tiburones competirán en tres escenarios principales: Playa Alta, Playa Media y Playa Baja, zonas que representan tanto la recompensa como el castigo dentro del show. Los ganadores disfrutarán de comodidades y descanso, mientras que los perdedores deberán sobrevivir con recursos mínimos e incluso dormir sobre el suelo bajo duras condiciones climáticas.

Los espectadores podrán apreciar locaciones caribeñas de ensueño y al mismo tiempo presenciar la crudeza del esfuerzo físico que cada participante afronta. En esta temporada, el clima tropical será un factor determinante: el sol intenso, las lluvias repentinas y la humedad desafiarán tanto la resistencia como la estrategia de los concursantes.

Los equipos Panteras, Águilas y Tiburones competirán en tres escenarios principales: Playa Alta, Playa Media y Playa Baja (Foto: Telemundo)

Los ganadores disfrutarán de comodidades, mientras que los perdedores deberán sobrevivir con recursos mínimos (Foto: Telemundo)

¿CÓMO SEGUIR LA COMPETENCIA EN TELEMUNDO Y PLATAFORMAS DIGITALES?

“La Isla: Desafío Extremo 2025” puede verse en Telemundo a las 7pm/6c, así como en su app oficial y en Peacock. El formato mantiene una estructura semanal que pone a prueba el cuerpo y la mente con seis días de enfrentamientos y estrategias que culminan cada domingo con el episodio de poder. Estas son las dinámicas principales:

Lunes de Eliminación

Martes de Supervivencia

Miércoles de Castigo

Jueves de Nominación

Viernes de Revancha

Domingos de Poder

Cada enfrentamiento definirá las capitanías, inmunidades y ventajas dentro del juego. Cuando el número de participantes se reduzca a tres finalistas, un solo desafío final decidirá quién se lleva el título y el ansiado premio de US$200,000.

