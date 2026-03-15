En las últimas semanas, Jossmery Toledo se ha mantenido nuevamente en el ojo público, tanto de los medios de espectáculos como de sus seguidores, y no precisamente por algún proyecto profesional, sino por haber sido vinculada con la expareja de Isabella Ladera. Se trata del puertorriqueño Isander Pérez, quien ha ganado popularidad en las redes sociales debido a su contenido de modelaje, rutina de fitness y sus polémicas relaciones amorosas. En ese sentido, la atención mediática ha vuelto a centrarse en la peruana y el modelo, quienes han sido vinculados sentimentalmente debido a la complicidad y química que mostraban mientras participaban en un conocido reality en el extranjero. Sin embargo, la expolicía, fiel a su estilo, decidió romper su silencio y aclarar todas las especulaciones que han surgido a raíz de los besos que ambos se dieron en plena transmisión en vivo, además de dejar en claro el vínculo que mantiene con su compatriota Hugo García. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO JOSSMERY TOLEDO SOBRE SU VÍNCULO CON ISANDER PÉREZ, EXPAREJA DE ISABELLA LADERA?

Durante un evento organizado por una conocida tiktoker, las cámaras de ‘Amor y fuego’ abordaron a Jossmery Toledo para consultarle sobre si existe un vinculo amoroso con Isander Pérez, expareja y padre de la primera hija de Isabella Ladera. Como se recuerda, la modelo peruana generó titulares debido a varios besos apasionados que se dio con el influencer en el reality show ‘El rancho de Destino’. Por ello, según la expolicía, ambos mantienen una relación de “amigos con derecho”, ya que están solteros y han decidido pasarla bien durante la competencia. Inclusive, señaló que, gracias a la convivencia, han fortalecido su vínculo de amistad y confianza.

Asimismo, Toledo descartó algún conflicto con Isabella Ladera, dejando en claro que no ha tenido ninguna comunicación con ella. Además, precisó que no mantiene ningún tipo de amistad con Hugo García. “No estamos, somos amigos. (Nos dimos) no uno, varios besos, normal. Somos amigos con derecho. Él está soltero, yo estoy soltera, así que normal, hemos disfrutado bien. Hemos compartido mucha experiencia en el reality y es un chico A1, eso es lo que te puedo decir. No tengo comunicación con ella (Isabella Ladera) y con Hugo tampoco es que sea mi amigo. Hemos compartido el tema de reality de ‘Esto es guerra’, pero no somos amigos”, indicó.

¿CUÁNTAS SEMANAS DE EMBARAZO TIENE ISABELLA LADERA?

Luego de que Isabella Ladera anunciara, junto a Hugo García, la llegada de su primer bebé con emotivas imágenes de su avanzada gestación, el modelo peruano se sumó al trend “pa *** Hugo García”, que se volvió viral en TikTok en medio de las especulaciones sobre su paternidad. En ese sentido, con el objetivo de despejar especulaciones y malos entendidos, la influencer venezolana publicó, a través de sus historias de Instagram, una fotografía acariciando su barriga junto a un revelador mensaje: “Semana 20 bebé de mi alma”.

De esta manera, la también empresaria despejó las dudas al revelar las semanas de embarazo que tiene y dejó entrever que se encuentra ligeramente por encima de la mitad de la gestación, es decir, alrededor de los cinco meses. Asimismo, pese a que aún la venezolana no ha revelado el sexo de su bebé, los seguidores han empezado a especular que se trataría de una niña, luego de que Ladera publicara en sus redes sociales un video en el que aparece viendo una película y comenta “noche de chicas”, enfocando primero su vientre y luego a su hija mayor y a su madre.