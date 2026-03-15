Por Redacción EC

En las últimas semanas, Jossmery Toledo se ha mantenido nuevamente en el ojo público, tanto de los medios de espectáculos como de sus seguidores, y no precisamente por algún proyecto profesional, sino por haber sido vinculada con la expareja de Isabella Ladera. Se trata del puertorriqueño Isander Pérez, quien ha ganado popularidad en las redes sociales debido a su contenido de modelaje, rutina de fitness y sus polémicas relaciones amorosas. En ese sentido, la atención mediática ha vuelto a centrarse en la peruana y el modelo, quienes han sido vinculados sentimentalmente debido a la complicidad y química que mostraban mientras participaban en un conocido reality en el extranjero. Sin embargo, la expolicía, fiel a su estilo, decidió romper su silencio y aclarar todas las especulaciones que han surgido a raíz de los besos que ambos se dieron en plena transmisión en vivo, además de dejar en claro el vínculo que mantiene con su compatriota Hugo García. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.