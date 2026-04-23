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A casi tres años del ampay con la expolicía, el futbolista dijo que está pasando un buen momento con su familia | Foto: Instagram / YouTube (Captura) / Composición EC
A casi tres años del ampay con la expolicía, el futbolista dijo que está pasando un buen momento con su familia | Foto: Instagram / YouTube (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

A casi tres años del ‘ampay’ con la expolicía Jossmery Toledo, con quien le fue infiel a su esposa Rosa Fuentes, el futbolista peruano Paolo ‘Caballito’ Hurtado admitió que esa relación extramatrimonial fue una “mala decisión” y que, por ello, ahora se enfoca en recibir el perdón de la madre de sus hijos.

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