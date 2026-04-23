A casi tres años del ‘ampay’ con la expolicía Jossmery Toledo, con quien le fue infiel a su esposa Rosa Fuentes, el futbolista peruano Paolo ‘Caballito’ Hurtado admitió que esa relación extramatrimonial fue una “mala decisión” y que, por ello, ahora se enfoca en recibir el perdón de la madre de sus hijos.

“Es algo que yo no volvería a hacer porque siento que la familia es lo más importante”, comentó el deportista en una entrevista con el canal de YouTube TMOS, agregando que, actualmente, vive una buena temporada junto a los suyos.

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Hurtado también explicó que su romance con Toledo no fue un error, pues “los errores se cometen todos los días”, sino una decisión equivocada. “Pero hoy estoy tranquilo, haciendo las cosas bien”, agregó.

A pesar de haber retomado su relación con Fuentes, el futbolista aclaró que su esposa aún no lo ha perdonado por completo, pues continúan trabajando en recuperar la confianza.

“Estamos en ese proceso y qué mejor que uno aceptando todas las malas decisiones que uno ha tomado para que eso no vuelva a pasar”, afirmó.

Por último, Hurtado señaló que las críticas no le afectan, ya que está recibiendo terapia psicológica como parte de su proceso personal. “Yo me estoy reconstruyendo, llevo ayuda psicológica y lo que diga la gente no me afecta”, concluyó.

Cabe mencionar que, hace algunas semanas, la pareja ofreció una entrevista en "Magaly TV", donde contaron que viven juntos nuevamente, pero porque Hurtado se lesionó y necesitaba el cuidado de su familia y la compañía de sus hijos.

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