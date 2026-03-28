La conductora de espectáculos Rebeca Escribens sacudió la farándula nacional al revelar las comunicaciones privadas que mantuvo con el futbolista Paolo Hurtado, luego de que este se sintiera aludido por las críticas hacia la reconciliación con su esposa, Rosa Fuentes. La presentadora de “América Hoy” puso sobre la mesa la cuestionada decisión de la pareja de retomar su matrimonio tras el escándalo de infidelidad con Jossmery Toledo, lo que provocó la reacción inmediata del deportista a través de mensajes directos. En este inesperado intercambio, el exjugador de la selección peruana no solo defendió su proceso de cambio personal, sino que confrontó los juicios emitidos en televisión nacional, marcando una postura firme sobre la privacidad de su familia y su actual proceso de rehabilitación emocional. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ REVELARON LOS CHATS ENTRE REBECA ESCRIBENS Y EL ‘CABALLITO’ HURTADO?

En los textos que la presentadora de ‘América Hoy’ decidió mostrar, Hurtado no ocultó su fastidio ante los cuestionamientos sobre el perdón de su esposa, asegurando que ha experimentado una transformación interna que pocos conocen.

El jugador fue enfático al señalar que “ahora todo el mundo se la da de digno y todos son perfectos”, criticando la ligereza con la que se juzga su vida privada desde la televisión. Además, reconoció sus fallas pasadas de forma directa: “Créame que me equivoqué y soy el primero en asumir las malas decisiones que tomé”.

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes

¿POR QUÉ PAOLO HURTADO DECIDIÓ PRONUNCIARSE ANTE ESCRIBENS?

El conflicto estalló a raíz de un ácido comentario de la actriz, quien puso en duda la estabilidad emocional de la pareja tras cumplir 13 años de matrimonio. Escribens lanzó una dura pregunta al aire que hirió la susceptibilidad del futbolista: “¿Qué sería, qué está pasando por su mente para continuar con una relación que la destruyó?”.

Ante esto, Hurtado respondió que no tiene la obligación de exponer las acciones que realiza en privado para sanar su hogar, aunque admitió que cuenta con respaldo psicológico para evolucionar: “Hay gente profesional a mi alrededor que me ha ayudado para ser mejor persona cada día”.

¿CÓMO PROTEGE PAOLO HURTADO EL BIENESTAR DE SUS HIJOS FRENTE A LA CRÍTICA?

Según informa el diario La República, uno de los puntos que más incomodó al deportista fue que se involucrara a sus descendientes en el debate mediático sobre su infidelidad. En su mensaje a la conductora, Hurtado fue tajante al pedir respeto por la privacidad de los menores, subrayando que tanto él como Rosa Fuentes están enfocados en su crianza a pesar de las tormentas pasadas.

“Otro tema que usted tocó es el tema de mis hijos: Estamos haciendo todo lo posible para que logren ser personas de bien cuando sean grandes. Esto se lo digo con mucho respeto”, concluyó el exjugador de Alianza Lima, dejando claro que su prioridad actual es el futuro de su prole.

¿CÓMO RESPONDIÓ LA CONDUCTORA ANTE LOS RECLAMOS DEL FUTBOLISTA?

Lejos de retractarse, la presentadora aclaró que sus opiniones se limitan estrictamente a los hechos que los mismos protagonistas deciden ventilar en plataformas digitales. Rebeca sostuvo que su labor consiste en analizar lo que es de dominio público para dejar una enseñanza en la audiencia: “Opino de lo que la gente se encarga de hacer público y sin ningún afán de ofender, pero sí de que la gente aprenda y sepa qué no hacer”.

Finalmente, la tensión se disipó cuando el propio Hurtado dio luz verde para que la charla se emitiera, sentenciando: “Te autorizo que ponga esta conversación para que quede claro que tengo toda la intención de reconstruir mi familia”.

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