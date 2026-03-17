Por Redacción EC

Carlos Alcántara es un destacado actor y comediante peruano, principalmente por sus interpretaciones en “Pataclaún”, “La gran sangre” y “Asu Mare”, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público. No obstante, en los últimos días su nombre ha llamado la atención de los medios de espectáculos, debido a que hizo oficial su separación con Jossie Lindley, con quien estuvo casado desde 2010 y tuvo dos hijos. Esto ha generado que el popular ‘Machín’ sea captado por las cámaras de Magaly Medina disfrutando de su soltería en salidas nocturnas. De hecho, se presentó en la primera edición del nuevo programa digital de Shirley Arica, en la que generó una serie de reacciones entre los seguidores y rápidamente se convirtió en tendencia. Esto debido a los coqueteos que hubo entre ambos durante la entrevista. Frente a esta inesperada situación, la ‘Chica realidad’, fiel a su estilo, rompió su silencio y confirmó que hubo “química” con ‘Cachín’. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.