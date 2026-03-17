Carlos Alcántara es un destacado actor y comediante peruano, principalmente por sus interpretaciones en “Pataclaún”, “La gran sangre” y “Asu Mare”, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público. No obstante, en los últimos días su nombre ha llamado la atención de los medios de espectáculos, debido a que hizo oficial su separación con Jossie Lindley, con quien estuvo casado desde 2010 y tuvo dos hijos. Esto ha generado que el popular ‘Machín’ sea captado por las cámaras de Magaly Medina disfrutando de su soltería en salidas nocturnas. De hecho, se presentó en la primera edición del nuevo programa digital de Shirley Arica, en la que generó una serie de reacciones entre los seguidores y rápidamente se convirtió en tendencia. Esto debido a los coqueteos que hubo entre ambos durante la entrevista. Frente a esta inesperada situación, la ‘Chica realidad’, fiel a su estilo, rompió su silencio y confirmó que hubo “química” con ‘Cachín’. En la siguiente nota, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ DIJO SHIRLEY ARICA SOBRE CARLOS ALCÁNTARA TRAS LA ENTREVISTA EN SU PODCAST?

Es bien sabido que Carlos Alcántara ha confesado públicamente su gusto por la modelo Shirley Arica, destacando su belleza y cualidades. En ese sentido, durante su presentación en el programa ‘Sábado Súper Star’, Ernesto Pimentel no dudó en preguntarle a la modelo sobre sus preferencias por los hombres mayores, en especial por el actor peruano, a lo que ella respondió que siente atracción por personas de 42 años en adelante. Sin embargo, lo que dejó sorprendido a más de uno fue cuando la ‘Chica realidad’ confesó que hubo “química” con el comediante de 61 años durante la entrevista, donde compartieron experiencias y detalles sobre la vida personal de cada uno.

Asimismo, la popular influencer dejó entrever que con el también jurado de ‘Yo soy’ podría iniciar algo más que una amistad en el futuro, dejando en claro que disfruta, por ahora, su soltería de esa manera. “(¿Es verdad que últimamente te gusta la gente mayor?) Me encantan los mayores, a partir de 42 en adelante. Me lo imaginaba así, caballero, muy divertido. La verdad que hemos tenido muchísima química en la entrevista. Lo he sentido muy cómodo. No sé lo que me depare el destino. La verdad, estoy disponible, soltera”, sostuvo Shirley entre risas.

CARLOS ALCÁNTARA LUCE CON UNA FIGURA MÁS DEFINIDA EN SUS REDES SOCIALES

En medio de la separación con la madre de sus hijos, Jossie Lindley, hace unos días, Carlos Alcántara contó que se sometió a un tratamiento de optimización hormonal, con el objetivo de mejorar su energía y rendimiento físico en esta nueva etapa de soltería. A pesar de disfrutar este momento en su vida personal, el actor también ha compartido con sus seguidores una serie de imágenes en las que muestra el notable cambio físico que ha logrado en las últimas semanas gracias a un arduo proceso de entrenamiento.

Al parecer, el popular ‘Cachín’ se ha sometido a este trabajo físico para volver a dar vida a “El Dragón” en la exitosa serie ‘La gran sangre’, que regresará a la pantalla grande tras más de dos décadas. “Buenos días gente querida, aquí comparto mis avances hacia el personaje de ‘El Dragón’ gracias a un gran equipo. A esta edad todo cuesta más, pero llegaremos a abril con el cuerpo más definido y un buen estado físico gracias a un gran equipo”, contó en su cuenta de Instagram.