Durante los últimos días, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero han llamado la atención de los medios de espectáculos y los seguidores al anunciar oficialmente que pusieron fin a su relación de casi cuatro años, marcada por altibajos. A pesar de la ruptura amorosa este 2026, ambos personajes públicos mantienen un lazo que los unirá por siempre, debido a sus dos menores hijos: José Paolo y Giuseppe. Aunque el futbolista peruano atraviesa un difícil momento personal, esto no ha sido impedimento para que muestre un buen desempeño en su actual equipo, Alianza Lima. Por su parte, la influencer brasileña ha continuado compartiendo una serie de publicaciones en sus redes sociales que ha sido interpretado por los internautas como una indirecta al ‘Depredador’ tras su reciente separación. Esto ha dado lugar a una serie de especulaciones sobre las razones de la ruptura y sobre si se abrirá un nuevo capítulo en la vida de estas celebridades. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

ANA PAULA CONSORTE HABRÍA ENVIADO INDIRECTA A PAOLO GUERRERO EN SUS REDES SOCIALES

Luego de que a inicios de marzo, el programa ‘Mesa caliente’ difundiera una conversación de Ana Paula Consorte en la que confirma el fin de su relación con Paolo Guerrero “desde hace un tiempo”, la modelo brasileña ha continuado compartiendo a través de sus redes sociales oficiales una serie de mensajes y frases que han sido interpretadas como una indirecta al padre de sus dos últimos hijos. En ese contexto, la influencer posteó una frase alusiva a la importancia de poner fin a una relación con alguien que no sabe amar de la manera adecuada. “Ojalá no seas como Miley (Cyrus) y pierdas 10 años de tu vida tratando de explicarle a alguien cómo debe de amarte”, se lee en el post en Instagram. Es importante recordar que anteriormente la exbailarina y el futbolista habían pasado por una situación similar, por lo que los seguidores esperan que muy pronto ambos puedan reconciliarse.

¿QUÉ DIJO ANA PAULA CONSORTE SOBRE SUS HIJOS Y SU RELACIÓN CON PAOLO GUERRERO?

A pesar de confirmar el término de la relación, la modelo brasileña dejó claro que el bienestar de sus hijos seguirá siendo su principal prioridad. Consorte y Guerrero tienen dos hijos en común, por lo que ambos buscarían mantener una relación cordial en beneficio de los menores.

En uno de los extractos del chat difundido por el programa, la influencer remarcó la importancia de preservar la armonía familiar. “Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener…”, se lee en el mensaje compartido por el espacio televisivo.