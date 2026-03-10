Por Redacción EC

Durante los últimos días, Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero han llamado la atención de los medios de espectáculos y los seguidores al anunciar oficialmente que pusieron fin a su relación de casi cuatro años, marcada por altibajos. A pesar de la ruptura amorosa este 2026, ambos personajes públicos mantienen un lazo que los unirá por siempre, debido a sus dos menores hijos: José Paolo y Giuseppe. Aunque el futbolista peruano atraviesa un difícil momento personal, esto no ha sido impedimento para que muestre un buen desempeño en su actual equipo, Alianza Lima. Por su parte, la influencer brasileña ha continuado compartiendo una serie de publicaciones en sus redes sociales que ha sido interpretado por los internautas como una indirecta al ‘Depredador’ tras su reciente separación. Esto ha dado lugar a una serie de especulaciones sobre las razones de la ruptura y sobre si se abrirá un nuevo capítulo en la vida de estas celebridades. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.