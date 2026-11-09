Por Manuel Gomez

Entre 2011 y 2018, ‘Combate’ se consolidó como uno de los programas de competencia más populares de la televisión peruana, en el que los equipos Rojo y Verde se enfrentaban en diversas pruebas físicas y de destreza. Así, tras el exitoso casting realizado por ATV para el regreso del reality a la televisión, sus seguidores comenzaron a especular sobre los posibles participantes, los nuevos juegos y el set que formará parte de esta nueva temporada. Por ello, en medio de la expectativa por el esperado estreno, Pati Lorena lanzó una noticia que generó diversas reacciones en redes sociales: el posible retorno de Renzo Schuller y Gian Piero Díaz como conductores del programa, la dupla más recordada por los fanáticos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?