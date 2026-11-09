Entre 2011 y 2018, ‘Combate’ se consolidó como uno de los programas de competencia más populares de la televisión peruana, en el que los equipos Rojo y Verde se enfrentaban en diversas pruebas físicas y de destreza. Así, tras el exitoso casting realizado por ATV para el regreso del reality a la televisión, sus seguidores comenzaron a especular sobre los posibles participantes, los nuevos juegos y el set que formará parte de esta nueva temporada. Por ello, en medio de la expectativa por el esperado estreno, Pati Lorena lanzó una noticia que generó diversas reacciones en redes sociales: el posible retorno de Renzo Schuller y Gian Piero Díaz como conductores del programa, la dupla más recordada por los fanáticos. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL POSIBLE REGRESO A LA CONDUCCIÓN DE RENZO SCHULLER Y GIAN PIERO DÍAZ A ‘COMBATE’?

En medio de la expectativa por el esperado regreso de ‘Combate’, luego de ocho años fuera del aire, sus fieles seguidores han comenzado a especular sobre las novedades que traerá esta nueva temporada. Por su parte, a través de TikTok, Pati Lorena aseguró que Renzo Schuller sería el conductor confirmado del reality. Sin embargo, según la influencer, todavía no se ha definido quién lo acompañará, debido a que María Pía Copello no habría llegado a un acuerdo con la producción hasta el momento. Ante esta situación, la también productora aseguró que ATV tendría como segunda opción a Gian Piero Díaz para conformar la dupla de conductores que durante años conquistó al público con su complicidad y carisma.

No obstante, Pati dejó en claro que esta posibilidad no se concretaría por ahora, ya que el actor mantiene contrato con Willax TV hasta finales de año, por lo que recién sería convocado en 2027. Mientras tanto, la creadora de contenido señaló que el programa podría contar con presentadoras invitadas hasta que se defina quién será el segundo conductor. “El que está confirmado es Renzo Schuller, pero todavía no tienen a la conductora mujer. María Pía se está haciendo de rogar. Tal vez van a poner a Renzo y van a tener como invitada a alguna conductora, pero solo hasta diciembre, porque en diciembre termina el contrato de Gian Piero en Willax. Luego, podría entrar para que esté con ‘Shushu’”, contó.

¿CÓMO FUE EL CASTING DE ‘COMBATE’ EN ATV?

El pasado 12 de septiembre se realizó por todo lo alto el esperado casting para el regreso de ‘Combate’ a las pantallas de ATV. Esta convocatoria, que congregó a cientos de jóvenes de varias partes del país, superó las expectativas de la producción dado a que se formaron inmensas colas en los exteriores del canal, donde más de un postulante aprovechó la espera para ofrecer un ‘show’ con divertidos bailes y pasos de modelaje. De hecho, en un video difundido en redes sociales, se observa a una joven forcejeando con una de las puertas de ingreso mientras otros intentaban acceder al recinto, generando una serie de reacciones entre los internautas.

Asimismo, uno de los momentos que más llamó la atención de los seguidores ocurrió cuando Víctor, un postulante de 19 años y vecino de Villa El Salvador, protagonizó un curioso momento durante su presentación ante el jurado al confundir el programa con otro, generando risas entre los presentes. “Hola, soy Víctor, tengo 19 años y vengo de Villa El Salvador. Mi único objetivo es ser el mejor ‘guerrero’, digo, el mejor ‘combatiente’”, dijo. Así, varios videos relacionados con el casting se volvieron virales en las principales plataformas y alcanzaron miles de reproducciones.