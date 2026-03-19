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Magaly Medina cuestiona disculpas de Mario Irivarren. (Foto: Captura de YouTube/ "Magaly, TV, la firme")
Magaly Medina cuestiona disculpas de Mario Irivarren. (Foto: Captura de YouTube/ "Magaly, TV, la firme")
Por Redacción EC

Magaly Medina no cree en el arrepentimiento de Mario Irivarren y criticó duramente las disculpas que ofreció a Onelia Molina tras ser visto con mujeres en Argentina. La conductora de “Magaly TV, la firme” analizó cada detalle de las palabras del chico reality y cuestionó la forma en que se expresó.

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