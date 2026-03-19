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Magaly Medina cuestiona disculpas de Mario Irivarren: “Una frialdad tremenda”
La conductora de espectáculos criticó el mensaje del chico reality tras el escándalo en Argentina, donde fue captado besando a una mujer que no era Onelia Molina y puso en duda la sinceridad de su arrepentimiento.
Magaly Medina no cree en el arrepentimiento de Mario Irivarren y criticó duramente las disculpas que ofreció a Onelia Molinatras ser visto con mujeres en Argentina. La conductora de “Magaly TV, la firme” analizó cada detalle de las palabras del chico reality y cuestionó la forma en que se expresó.
Magaly Medina no cree en el arrepentimiento de Mario Irivarren y criticó duramente las disculpas que ofreció a Onelia Molinatras ser visto con mujeres en Argentina. La conductora de “Magaly TV, la firme” analizó cada detalle de las palabras del chico reality y cuestionó la forma en que se expresó.
Tras el reciente ampay de Mario Irivarren y Said Palao, difundido en el programa “Magaly TV, la firme”, el exconductor del podcast “La Manada”, dio la cara y expresó sus disculpas a su exparejaOnelia Molina. Sin embargo, Magaly Medina cuestionó sus declaraciones y lo llamó ‘narcisista’.
“Él ha demostrado a lo largo de todos estos años de evidencias públicas, donde todos lo hemos visto vivir diferentes romances, es que es un gran inmaduro, que tiene muchísimos rasgos narcisistas”, comentó Medina.
Además, calificó el mensaje como una “frialdad tremenda” y puso en duda las palabras de arrepentimiento que sentía Mario Irivarren hacia su expareja.
“Parece que él hubiera estado esperando esto, y lo dice además con una frialdad tremenda, un conformismo, sin que se le mueva una pestaña, ‘es que yo quiero pedirle disculpas a Onelia, quien es la persona más afectada, yo tengo que asumir las consecuencias’, por supuesto los adultos tenemos que asumir las consecuencias de todo aquello que hacemos”, dijo Magaly Medina, muy indignada, tras escuchar las disculpas de Mario Irivarren.
Asimismo, Magaly señaló que las disculpas valen un “soberano pepino cuando tu cambio de actitud no acompaña esa disculpa”. Y resaltó que pedir perdón no es suficiente si no existe un cambio real de conducta.
La conductora de televisión no solo apuntó contra Irivarren, sino también criticó a su entorno cercano que respaldó su comportamiento.
“Yo nunca pensé jamás escuchar a una Laura Spoya tan alcahuete, tan machista y tan perdona vidas en su programa, pero en fin que se lo diga a su público, que se lo diga a aquella gente que lo sigue no sé por qué razones… Se cubren entre ellos, apañadores, no merecen llamarse comunicadores ni estar en ningún podcast”, sentenció Medina.
Onelia Molina anuncia el fin de su relación con Mario Irivarren después de un video viral donde Mario habla con Alejandra Baigorria sobre Vania Bludau. Onelia elimina fotos, ignora disculpas y confirma la ruptura en entrevista, destacando aprendizajes y cierre de etapa. Mario elogia su respeto mutuo post-separación.