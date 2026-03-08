Hace algunos días Ana Paula Consorte reveló que su relación con Paolo Guerrero llegó a su fin. Ahora, la brasileña ofreció unas breves, pero llamativas palabras al programa “Amor y Fuego”, donde habló de su separación de futbolista, con quien tiene dos hijos en común.

Tras varios días de especulación por el motivo del fin de su relación con el jugador del club Alianza Lima, Ana Paula Consorte decidió romper su silencio tras ser abordada por un reportero del programa conducido por Rodrigo Gonzalez y Gigi Mitre.

En su declaración, Ana Paula Consorte fue breve y evitó dar detalles sobre el fin de su relación con el ‘Depredador’; sin embargo, dejó clara su posición de velar por el bienestar propio y de sus hijos.

Ana Paula Consorte evitó responder si fue ella quien terminó con Paolo Guerrero. Luego fue captada pensativa dentro de su carro.

Al ser consultada por los motivos de su separación de Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte solo atinó a decir: “No lo sé. Todo bien”, antes de ingresar a un local.

Horas más tarde, cuando Ana Paula Consorte decidió dejar el local en el que estaba, la brasileña decidió retirarse en silencio, sin dar mayores declaraciones a la prensa que esperaba por ella en los alrededores.

Cabe recordar que fue la misma Ana Paula Consorte quien días antes confirmó el fin de su romance con Paolo Guerrero. A través de un chat difundido en el programa “Mesa caliente”, la brasileña indicó que ambos pusieron punto final a su amor y decidieron mantener una buena comunicación por el bien de sus hijos.

“No estamos juntos desde hace un tiempo. Siempre le voy a desear lo mejor a Paolo, pero hoy lo mejor para cada uno es seguir con su vida. Tenemos dos hijos hermosos y, por el bien de ellos, vamos a intentar mantener una buena relación”, dijo Consorte en aquella oportunidad, donde también evitó dar mayores alcances de su separación.

Ana Paula Consorte sorprendió con mensaje sobre Paolo Guerrero. (Foto: Captura de IG)