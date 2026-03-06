Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Melcochita contó que sus hijas eran presuntas victimas de maltrato por parte de Monserrat. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, se presentó en el programa “Magaly TV, la firme”, donde respondió una serie de preguntas tras el enfrentamiento que vive con su expareja, Monserrat Seminario, luego de anunciar su divorcio.

