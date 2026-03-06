Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, se presentó en el programa “Magaly TV, la firme”, donde respondió una serie de preguntas tras el enfrentamiento que vive con su expareja, Monserrat Seminario, luego de anunciar su divorcio.

La pelea entre Melcochita y Monserrat Seminario continúa revelando más detalles de su polémico matrimonio. El cómico declaró al programa de Magaly Medina y respondió fuerte y claro.

Melcochita no solo le contestó, sino también acusó a su expareja de presunto maltrato físico y psicológico a sus hijas, e incluso relató cómo sucedía el hecho. “No lo hacía con la mano, sino con correa. Yo veía y me dolía. Incluso me exigía que les pegara con correa. Yo sufría. Yo me aguantaba”, dijo.

Melcochita señala a Monserrat por presuntos maltratos a sus hijas. (Foto: Captura de video de "Magaly TV, la firme"

Asimismo, acusó a Monserrat de las constantes inasistencias que tenían sus hijas al colegio. Según Melcochita, fue por falta de desinterés de su expareja. “A veces iban y a veces no iban. Habrán faltado casi la tercera parte del año, porque yo me iba a provincia y ella no se despertaba”, afirmó.

El artista también reveló que sus hijas no quieren irse con su madre al extranjero y que prefieren estar con él. “Ellas no quieren irse con su mamá. Ellas están contentas de que esté acá porque ya no hay pleitos. Yo, para que mis hijos no escuchen peleas, me aguantaba”, contó.

Monserrat Seminario responde

Por su lado, Monserrat Seminario se defiende y responde a las acusaciones que el cómico lanzó durante el programa “Magaly TV, la firme”. “Me causa risa lo que habla Pablo. No permitiría que se fuera con mis hijas. A las justas se cuida él, ¿Cómo cuidaría a mis hijas?”, precisó.

Y al respecto de la ausencia de sus hijas al colegio respondió: “Mis hijas no iban de vez en cuando, pero les sacaba el certificado de salud porque paraban mal”. También se justificó sobre sus formas de sancionar a las menores. “Yo las corregía, les gritaba y no les he tirado correazos”, finalizó.