Por Redacción EC

En las últimas horas, la polémica entre Pablo Villanueva, nombre real de ‘Melcochita’, y Monserrat Seminario atraviesa uno de sus momentos más críticos, luego de que ella fuera señalada de presunta infidelidad durante el matrimonio. Al parecer, este habría sido uno de los motivos por el cual el sonero y humorista tiene la intención de divorciarse de la madre de sus últimas hijas. Esta noticia, sin duda, ha generado una serie de reacciones entre sus seguidores y los medios de espectáculos, quienes esperan que el cómico brinde más detalles sobre el tema. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.