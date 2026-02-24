En las últimas horas, la polémica entre Pablo Villanueva, nombre real de ‘Melcochita’, y Monserrat Seminario atraviesa uno de sus momentos más críticos, luego de que ella fuera señalada de presunta infidelidad durante el matrimonio. Al parecer, este habría sido uno de los motivos por el cual el sonero y humorista tiene la intención de divorciarse de la madre de sus últimas hijas. Esta noticia, sin duda, ha generado una serie de reacciones entre sus seguidores y los medios de espectáculos, quienes esperan que el cómico brinde más detalles sobre el tema. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO ‘MELCOCHITA’ SOBRE SU DIVORCIO CON MONSERRAT SEMINARIO?

En una entrevista para el Trome, el popular ‘Melcochita’ reveló que, tras múltiples conflictos con Monserrat Seminario, iniciará los trámites de divorcio apenas llegue a Lima, luego de su viaje a Estados Unidos por motivos laborales. Sin embargo, dejó en claro que seguirá asumiendo los gastos de sus tres hijas, argumentando que actualmente ha pagado la renta de la vivienda donde viven sus pequeñas, así como los siete meses de colegio que se debía. Asimismo, señaló que ha decidido no entregarle dinero en efectivo a su aún esposa, al considerar que no administra adecuadamente las finanzas. Por último, el sonero contó que, desde que partió al extranjero, no tiene comunicación con la piurana.

¿Se acabó el amor o la paciencia? Melcochita rompe el silencio desde EE.UU. y le manda un mensaje claro a Monserrat: ¡Quiere el divorcio ya! El sonero asegura que su única prioridad son sus hijas y su trabajo, dejando claro que no extraña a su expareja.

“Cuando llegue a Lima, empezaré los trámites, en abril retorno al Perú. Aún tengo mucho trabajo por aquí (Estados Unidos), ella en vez de hacerme un mal, me ha hecho un bien. Yo ya pagué la casa (donde está viviendo Monserrat con las menores) y los siete meses de colegio que ella no pagó. Seguiré asumiendo todos los gastos de ellas, nunca van a estar desamparadas, pero menos de la señora (Monserrat). Ya no le daré plata, no puedo darle dinero en mano porque parece que es de la familia de ‘Gastón’, porque no pagó siete meses el colegio de mis hijas y eso es algo sagrado. No tengo por qué hablar de ella, no hay comunicación con la señora”, dijo Pablo Villanueva.

HIJAS DE ‘MELCOCHITA’ REVELAN EL MAL ESTADO DE LAS PRENDAS DEL RECONOCIDO CÓMICO EN ESTADOS UNIDOS

A través de un video publicado en redes sociales, Susan Villanueva, hija de ‘Melcochita’, expuso el mal estado de las prendas con las que su padre llegó a Estados Unidos para cumplir con compromisos laborales. Y es que, junto a su hermana, Yessenia Villanueva, empezaron a sacar uno por uno los sacos, camisas, pijamas, medias, entre otros, aparentemente con manchas blancas y sucias. De esta manera, ambas, visiblemente indignadas, sugirieron deshacerse de la ropa vieja con el objetivo de adquirir nuevas prendas y utilizarlas durante los próximos meses que permanecerá en ese país.

Asimismo, ambas hermanas cuestionaron que, entre todas sus pertenencias, Monserrat Seminario únicamente le haya enviado dos abrigos, zapatos guardados en una bolsa y otras prendas muy descuidadas en la maleta. “Así dicen que lo cuidan bien. Yo creo que mejor botamos todo hermana. Va a estar tres meses y solo le han mandado esto. Esto también está sucio, hay que lavarlo. Miren para que ustedes no digan que ‘ay, estamos exagerando’ que por aquí que por allá. Una camisa percudida, ¿y el cuello? todo cochino", expresó.