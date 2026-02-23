Pablo Villanueva, más conocido en el mundo artístico como ‘Melcochita’, reafirmó su decisión de divorciarse de Monserrat Seminario y aclaró que él seguirá haciéndose cargo de los gastos de sus tres hijas.

En una reciente entrevista al diario Trome, Melcochita respondió a las declaraciones de Monserrat, quien señaló sentirse decepcionada porque el humorista no está considerando a su hija mayor.

Al respecto, Melcochita aseguró que él se hace cargo de los gastos de las niñas y que incluso pagó la casa donde vive actualmente Monserrat y las menores. Además, pagó una deuda de siete meses de colegio que su aún esposa no habría pagado.

“No sé de qué está hablando la tía, respeto a la señora porque es mujer y madre de mis hijas. Yo ya pagué la casa (donde está viviendo Monserrat con las menores) y los siete meses de colegio que ella no pagó. Yo les doy para las tres y siempre les he dado por igual a mis tres pequeñas”, explicó al citado medio.

“Seguiré asumiendo todos los gastos de ellas, nunca van a estar desamparadas, pero menos de la señora (Monserrat). Ya no le daré plata, no puedo darle dinero en mano porque parece que es de la familia de ‘Gastón’, porque no pagó siete meses el colegio de mis hijas y eso es algo sagrado”, añadió.

Melcochita y Monserrat se casaron en el 2017

Asimismo, Pablo Villanueva dejo en claro que volverá a Perú en abril y empezará a tramitar su divorcio. “Cuando llegue a Lima empezaré los trámites… Aún tengo mucho trabajo por aquí (Estados Unidos), ella en vez de hacerme un mal, me ha hecho un bien”, resaltó.