El anuncio de la reciente separación entre Melcochita y Monserrat Seminario continúa generando comentarios en el mundo del espectáculo. Luego de que la ruptura se hiciera pública, el artista volvió a referirse a su situación personal y a cómo viene enfrentando esta nueva etapa de su vida.

Lejos de mostrarse afectado por el fin de la relación, el veterano cómico aseguró que mantiene una actitud positiva. Asimismo, sorprendió al revelar detalles sobre la inesperada atención que ha recibido tras conocerse su separación. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿MELCOCHITA ASEGURA QUE AHORA RECIBE MÁS INTERÉS DE LAS MUJERES?

El popular artista contó que, luego de que difundiera públicamente su ruptura con Monserrat Seminario, comenzó a recibir numerosas llamadas y mensajes de mujeres. Según explicó, la reacción fue inmediata y lo tomó por sorpresa, pues varias personas empezaron a contactarlo tras enterarse de que ya no estaba en una relación.

Durante una conversación con la prensa, el humorista reconoció que esa situación le llamó la atención, aunque dejó claro que no tiene planes de iniciar un nuevo romance en este momento. “Me han llamado un montón, pero ya no quiero volver a tener un compromiso. Quiero estar solo, estable y que mis hijas estén tranquilas”, comentó el artista, dejando entrever que prefiere atravesar esta etapa con calma.

Melcochita

¿QUÉ MOTIVÓ SU DECISIÓN DE DIVORCIARSE?

Semanas atrás, Melcochita ya había adelantado que planea poner fin a su matrimonio tras más de 17 años junto a Monserrat Seminario. En declaraciones al programa ‘América Hoy’, explicó que la relación se encontraba desgastada desde hacía varios meses.

De acuerdo con el artista, el vínculo ya no tenía la misma conexión emocional y el cariño entre ambos se había perdido con el tiempo. “Me voy a divorciar... No nos entendemos, no hay cariño como antes. Amor ya no hay, desde hace medio año ya”, manifestó durante la entrevista.

El cómico también comentó que la relación estuvo marcada por constantes celos. “Me presionaba, me celaba, que yo tenía con fulana, con mengana y no podía tener amigas. Yo lo juro por mi madre que está muerta, nunca la he engañado con nadie”, aseguró.

¿QUÉ DIJO SOBRE EL VIDEO DE MONSERRAT BESANDO A OTRO HOMBRE?

La controversia aumentó luego de que se difundieran imágenes en las que Monserrat Seminario aparece besando a otro hombre, quien sería su amigo Eduardo Cárdenas. Este episodio fue interpretado por el humorista como un acto de infidelidad que terminó por deteriorar definitivamente la relación.

Al pronunciarse sobre el tema frente a Magaly Medina, el artista se mostró resignado ante lo ocurrido y aseguró que prefiere continuar con su vida sin alimentar el conflicto. “Yo estoy trabajando para mis tres hijas porque, como dije, ya perdí. Ya no puedo hacer nada, solo tengo que seguir adelante porque uno se puede estresar”, expresó.

A pesar de la situación, el cómico afirmó que no guarda rencor y que solo desea que la separación se concrete de manera pacífica. “Lo único que quiero es mi divorcio, que estemos de mutuo acuerdo y separarme. Si ella ya tiene un novio, pues que sea feliz”, agregó.

¿QUÉ PASARÁ CON EL DIVORCIO Y EL APOYO A SUS HIJAS?

Actualmente, Melcochita se encuentra trabajando en Estados Unidos, pero adelantó que cuando regrese al Perú iniciará formalmente los trámites legales para concretar el divorcio. El artista indicó que su retorno al país está previsto para abril.

En cuanto a sus responsabilidades como padre, el humorista aseguró que continuará cubriendo todos los gastos de sus hijas. Incluso explicó que ya asumió el pago del alquiler de la vivienda donde viven y canceló varios meses pendientes del colegio.

“Seguiré asumiendo todos los gastos de ellas, nunca van a estar desamparadas”, afirmó. No obstante, también dejó clara su postura respecto a su aún esposa: “Ya no le daré plata, no puedo darle dinero en mano”, sostuvo, remarcando que su apoyo económico estará dirigido exclusivamente a sus hijas.