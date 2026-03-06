Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El caso de Melissa Klug coincide con el reporte oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que registra a más de 100 connacionales varados en la región | Foto: Instagram (@melissaklugoficial)
El caso de Melissa Klug coincide con el reporte oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que registra a más de 100 connacionales varados en la región | Foto: Instagram (@melissaklugoficial)
Por Redacción EC

La empresaria peruana Melissa Klug se encuentra varada en el archipiélago de las Maldivas desde hace dos semanas, tras la cancelación masiva de vuelos comerciales provocada por los recientes bombardeos en Medio Oriente.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.