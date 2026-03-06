La empresaria peruana Melissa Klug se encuentra varada en el archipiélago de las Maldivas desde hace dos semanas, tras la cancelación masiva de vuelos comerciales provocada por los recientes bombardeos en Medio Oriente.

El conflicto entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos, que incluyó ataques con bombas a Dubái, ha dejado a la ‘Blanca de Chucuito’ y a sus amigas sin forma de regresar hacia Lima en una ruta segura.

Lo que comenzó como un viaje de cumpleaños, con paradas en el Vaticano, varias ciudades de Italia y nadando con tiburones en Fulidhoo, una pequeña isla en las Maldivas, se convirtió en una crisis, pues anhela volver pronto con su familia.

Klug, quien inicialmente planeaba una estancia de cuatro días en la isla de Malé, cumplió hoy catorce días retenida en el Océano Índico debido al cierre del espacio aéreo en los terminales de conexión habituales.

En declaraciones para "América Hoy", Klug detalló que las autoridades aéreas están priorizando exclusivamente a los residentes de Dubái, dejando a cientos de turistas extranjeros en una situación de vulnerabilidad.

El Ejército israelí informó este sábado del ataque a "decenas de objetivos militares" en Irán como parte de una operación que ha denominado 'Rugido de León' para eliminar lo que Israel considera "amenazas existenciales", en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación.

“Estamos hace tres días viendo si abren el espacio aéreo, pero nada. Ya me quiero regresar a mi casa, mi viaje soñado y mi regalo de cumpleaños terminó así. Han dicho que se pondrá peor, yo lo único que quiero es irme a mi casa y estar con mis hijos” , manifestó.

Ante el bloqueo en las rutas, Klug reveló que está evaluando alternativas. “Si no [abren los vuelos], tendremos que comprar pasajes para irnos por China. No sabes la impotencia y desesperación que sentimos porque no sabemos cuándo abrirán los vuelos”, añadió.

Melissa Klug vive una pesadilla en Dubai tras un viaje cumpleañero con amigas que pasó por Europa y Maldivas, donde nadó con tiburones. Cancelaron los vuelos, solo permiten residentes; desesperada por volver a Perú con sus hijos, angustiado por la incertidumbre y ver familias varadas.[1][2][3]

El impacto del conflicto ha movilizado a la Cancillería peruana, que ha confirmado que al menos 70 connacionales se encuentran varados en Dubái, además de grupos menores en Qatar (23), Kuwait (7) y Tel Aviv (7).

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó un gabinete de crisis para asistir a los ciudadanos peruanos en la zona de conflicto y recomienda mantenerse en áreas protegidas hasta que se establezcan corredores seguros.

