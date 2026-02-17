¡Vuelve el amor! Melissa Klug se rinde ante Jesús Barco tras reconciliación: “Te amo más de...”

Melissa Klug y Jesús Barco atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja tras confirmar su reconciliación con un emotivo comentario a inicios de febrero. Lejos quedó el ampay en el que aparece junto a otros dos futbolistas y dos mujeres en ropa de baño, pues ambos ahora derrochan amor en las redes sociales. Y es que, en medio de las celebraciones por el Día de San Valentín, la ‘Blanca de Chucuito’ declaró su amor y respeto de manera pública al joven deportista, lo que llamó la atención de más de uno por reflejar la estabilidad que ahora tienen en su relación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ PUBLICACIÓN DEDICÓ MELISSA KLUG A JESÚS BARCO POR EL DÍA DE SAN VALENTÍN?

En medio de una nueva reconciliación, Melissa Klug no dudó en expresar sus sentimientos públicamente y proclamar a los cuatro vientos el amor y respeto que siente por Jesús Barco. Es así que, durante las celebraciones por el Día de San Valentín, el 14 de febrero, la empresaria chalaca utilizó sus redes sociales para dedicar un tierno y emotivo mensaje al padre de su última hija, dejando en claro que en él encontró el significado del amor verdadero y agradeció el respaldo emocional recibido durante los momentos difíciles.

“Feliz día del amor al hombre que me sostiene cuando flaqueo y me hace reír cuando más lo necesito. Contigo aprendí que el amor no es perfecto, pero sí verdadero. Te amo más de lo que las palabras pueden explicar. Un 14 más juntos”, indica la publicación en Instagram. Por su parte, el futbolista de 28 años no se quedó atrás y escribió un afectuoso mensaje en la que etiquetó a Klug: “Feliz día, mi amor, gracias por estar en todo momento conmigo, ya sabes que estaré para ti en todo momento y que sean muchos 14 más a tu lado. Te amo, mi amor”.

¿CÓMO CONFIRMARON SU RECONCILIACIÓN MELISSA KLUG Y JESÚS BARCO?

Luego de que el programa “Magaly TV la firme” difundiera un ampay en el que aparecen Carlos Ascues, Alexi Gómez y Jesús Barco junto a dos mujeres en bikini, crecieron los rumores sobre una posible separación entre el futbolista y Melissa Klug. Sin embargo, el pasado 3 de febrero, la ‘Blanca de Chucuito’ celebró su onomástico número 42 acompañada de sus seres queridos. Entre los saludos que recibió a través de las redes sociales destaca el del padre de su última hija, en el que expresa su agradecimiento y admiración por todos estos años.

“Feliz cumpleaños mi amor, solo quiero decirte que te amo mucho. Te deseo de todo corazón que siempre seas feliz y que todo lo que hagas y quieras hacer te vaya bien. Gracias por todo y simplemente estoy orgulloso de ti por como eres en todo momento, mi gorda y todas las personas que te amamos estaremos siempre para ti. Sé feliz siempre. Te lo mereces”, escribió el atleta nacional en su cuenta de Instagram. Por su parte, Klug no dudó en responder el emotivo mensaje que le preparó Barco por su cumpleaños, con lo que ratifico el amor por su familia y la reconciliación amorosa. “Gracias, mi amor por ser mi soporte en mis momentos más difíciles y no soltarme nunca. Te amo y amo la familia que formamos”, manifestó.