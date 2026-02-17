¡Vuelve el amor! Melissa Klug se rinde ante Jesús Barco tras reconciliación: “Te amo más de...”

Por Redacción EC

Melissa Klug y Jesús Barco atraviesan uno de sus mejores momentos como pareja tras confirmar su reconciliación con un emotivo comentario a inicios de febrero. Lejos quedó el ampay en el que aparece junto a otros dos futbolistas y dos mujeres en ropa de baño, pues ambos ahora derrochan amor en las redes sociales. Y es que, en medio de las celebraciones por el Día de San Valentín, la ‘Blanca de Chucuito’ declaró su amor y respeto de manera pública al joven deportista, lo que llamó la atención de más de uno por reflejar la estabilidad que ahora tienen en su relación. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

