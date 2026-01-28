El canal digital +QTV anunció la incorporación de Aldo Miyashiro como uno de los rostros principales de su programación, en un nuevo proyecto que tendrá como dupla a Paolo Guerrero. La propuesta apunta a renovar el entretenimiento de los fines de semana en el sector de plataformas digitales en el Perú.

El anuncio se realizó mediante un spot publicitario bastante sugerente en el que se ve a Guerrero simulando una conferencia de prensa cuando, de manera inesperada, Miyashiro irrumpe en la escena.

La promoción estuvo acompañada del mensaje: “Por fin se conoció a la dupla de Paolo Guerrero que buscará entretenerte los fines de semana. Más adelante, más detalles de lo que hará esta dupla. Bienvenidos a +QTV. Tus fines de semana, más que entretenidos”.

Aunque el canal —dirigido por María Pía Copello— aún no ha confirmado la fecha de estreno ni el horario del programa, la expectativa ha ido en aumento, especialmente por la combinación de dos figuras con trayectorias consolidadas y fuerte arraigo popular. Guerrero, referente del fútbol peruano y símbolo de la selección nacional, incursiona así en un formato de entretenimiento, como también lo han hecho Jefferson Farfán, Ricardo Gareca.

La nueva apuesta de +QTV presenta también personalidades del espectáculo, la música y el deporte, como Daniela Darcourt, Israel Dreyfus, Karina Rivera, Peter Fajardo, el ‘Flaco’ Granda, Dafonsek y Pol Deportes.