Universitario de Deportes podría recibir un revés de última hora. Fuentes de El Comercio confirmaron un interés de Colo Colo por el portero ‘crema’ Miguel Vargas.
El portero de 29 años actualmente pelea el titularato en la ‘U’ con Diego Romero, quien recientemente regresó al club tras su paso por Banfield.
Vargas, al poseer doble nacionalidad (peruana y chilena), no ocuparía cupo de extranjero en el Campeonato Nacional de Chile, un aliciente más para los ‘albos’.
No obstante, el traspaso tiene todas las condiciones para caerse, debido a que Vargas tiene la gran posibilidad de ser el primer arquero del actual tricampeón de la Liga 1.
Vargas y Romero han disputado la misma cantidad de minutos durante los duelos de pretemporada, y Jesús Rabanal aún no define a su portero titular.
