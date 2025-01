La actriz peruana Érika Villalobos, reconocida por su destacada trayectoria en el cine, la televisión y el teatro, afirmó que no considera viable una relación abierta, argumentando que este tipo de vínculos “terminan mal”.

Aunque se definió como una persona poco celosa, Villalobos aseguró que la confianza es el pilar fundamental para el éxito de cualquier relación.

“[Si mi pareja me pidiera una relación abierta], le digo que no. Creo que esas cosas no funcionan muy bien, terminan mal. Conmigo no funcionaría”, confesó en una entrevista con el diario Trome, publicada el sábado 25 de enero.

CONOCE MÁS: Érika Villalobos revela que perdonó infidelidad de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz

Villalobos habló sobre su relación con el empresario Erik Zapata, revelando que se enamoró de él por “su alegría y luz”, destacando que es “una persona que siempre sonríe”. Además, no dudó en añadir que también es “claramente guapísimo”.

“Todo él me gusta, aunque yo no me fijo en el físico, sino en su actitud”, añadió la actriz, destacando el optimismo de su pareja, con quien oficializó su relación en abril de 2024, publicando una serie de fotos románticas junto a él.

Atrás quedaron los momentos de tristeza que vivió por la infidelidad de su exesposo, el también actor Aldo Miyashiro, con quien tuvo dos hijos. Respecto a mantener una amistad con amores del pasado, Érika dijo: “Los exnovios pueden ser amigos, y más todavía, son más cercanos”.

Como se recuerda, luego del escándalo, donde Miyashiro fue captado besándose con su exreportera Fiorella Rétiz, Villalobos y el conductor de televisión mostraron cercanía, incluso llegaron a grabar una teleserie llamada “Perdóname”, que se emitió por América TV.