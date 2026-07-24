Hace poco más de diez años, Mamma Mia! desembarcaba por primera vez en un escenario peruano. Antecedida por un gran éxito mundial, la obra, escrita por la dramaturga y guionista británica Catherine Johnson impulsada por las inolvidables canciones de ABBA, no tardó en conquistar al público local, al punto de convertirse en uno de los mayores éxitos teatrales del país.

Tras una primera reposición en junio de 2017, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher y con un elenco integrado por Ebelin Ortiz, Johanna San Miguel, Wendy Ramos, Gisela Ponce de León, Diego Bertie, Paul Martin, Gustavo Mayer, entre otros, la producción bajó el telón y tuvieron que pasar casi nueve años para su esperado regreso, hasta julio de este año.

El escenario de Mamma Mia! en el Teatro Peruano Japonés, minutos antes del inicio del ensayo previo a la función. / Gabriela Delgado

Esta vez, la acogida del público es tan o incluso mayor que antes. Con más de 22 mil entradas vendidas hasta el momento, el musical regresó con un elenco renovado integrado por Érika Villalobos, Rebeca Escribens, Gustavo Mayer, Raúl Zuazo, Diego Carlos Seyfarth, Mariagracia Mora, Stefano Meier y Gianella Neyra.

La obra desde adentro

Viernes 17 de julio - 6pm

Mamma Mia! se estrenó el pasado 2 de julio y transita su tercera semana en cartelera. El Teatro Peruano Japonés abre sus puertas de a pocos mientras el equipo de producción comienza a llegar.

Los actores también hacen su arribo. Uno de los primeros en aparecer es Thiago Vernal. Le siguen Diego Carlos Seyfarth y Gustavo Mayer. Bastante relajados, cada uno busca su lugar favorito antes del calentamiento previo a cada función. Diego, por ejemplo, se sienta frente a la batería aprovechando que aún no llegan todos los músicos de la banda.

Diego Carlos Seyfarth improvisando unos compases antes del inicio de la función. / Gabriela Delgado

Las más de veinte canciones que dan vida a Mamma Mia! también tienen su propia hoja de ruta detrás del escenario. Entre la pauta, un mensaje resume el ánimo del equipo: “Son increíbles, tomen agüita”. / Gabriela Delgado

6:15 pm

Las luces, el movimiento y el calor comienzan a apoderarse del teatro mientras el elenco termina de completarse con la llegada del resto de actores; Érika Villalobos aparece entre los camerinos con una amable sonrisa. Metros más allá, los integrantes del ensamble se atropellan unos a otros en busca de algo para picar en la mesa dispuesta de paso y, al descubrir la cámara, no se resisten a posar con una sonrisa de oreja a oreja. Un miembro de producción interrumpe el momento y les recuerda que en diez minutos repasarán un par de números de la obra.

La calma de los primeros minutos da paso a un backstage cada vez más activo. / Gabriela Delgado

De izquierda a derecha: Jorge Luis Pérez Echevarría, Thiago Vernal, Sebastian Ramos, Mariel Iannello, Macarena Carrillo, Cielo Torres y Jhulio Eskén regalándonos su mejor sonrisa. / Gabriela Delgado

Ya alrededor del escenario, las luces terminan de iluminar por completo el espacio con la llegada del luminotécnico. El ruido y la antesala de fiesta van en aumento. En palabras de Rebeca Escribens: “esto es como una enorme inyección de energía”.

Antes del repaso de escenas anunciado, Érika comparte un momento con los chicos del ensamble y sus compañeros de escena, Raúl Suazo y Gustavo Mayer. La actriz recuerda un episodio de su último viaje al norte del país y, poco después, con la llegada de Mariagracia Mora (Sophie), las risas aparecen al recordar un error en una coreografía de la función anterior del que, por suerte, lograron salir airosos.

Érika Villalobos, Mariagracia Mora, Raúl Zuazo, Gustavo Mayer y parte del ensamble esperando el inicio del repaso de escena antes de la función. / Gabriela Delgado

Muy cerca, Alex Canales, Ray del Castillo y Sebastián Ramos colaboran con el movimiento de unas sillas sobre el escenario.

“No es que lo hagamos siempre”, nos dice Sebas, en alusión a las sillas. “Es para probar una transición diferente entre escenas”, explica.

Entre una tarea y otra, el buen humor tampoco falta en el backstage. Alex Canales, Ray del Castillo y Sebastián Ramos colaborando con los preparativos de la función. / Gabriela Delgado

7:00 pm

Falta menos de una hora para que el público comience a ingresar al teatro y llega el momento de hacer los últimos ajustes: revisar diálogos, corregir tiempos y afinar detalles antes de la función. Giuseppe Falla, asistente de dirección de Juan Carlos Fisher, escucha al grupo con atención.

De izquierda de derecha: Mariel Iannello, Thiago Vernal, Fernanda Llanos, Danitza Montero Baumann y Macarena Carrillo, preparándose sobre el escenario con ejercicios de calentamiento vocal y estiramientos antes de la función. / Gabriela Delgado

Algunos integrantes del elenco conversando con Giuseppe Falla sobre algunos ajustes y cambios antes de la función.

7:30 pm

A media hora de la función por fin todo está listo para repasar la escena de “Money, Money, Money”. Mientras el ensamble busca sus posiciones sobre el escenario, en los camerinos Érika, Cielo y Rebeca se preparan a su manera.

Cielo Torres terminando de preparar su cabello antes de transformarse en Rosie, una de las inseparables amigas de Donna (Erika Villalobos). / Gabriela Delgado

Érika Villalobos, ya con el clásico overol de Donna, terminando de afinar los últimos detalles antes de la función. / Gabriela Delgado

Ya casi vestida y maquillada, Érika comenta desde vestuario a Cielo el susto que se llevó con el tropezón de la noche anterior.

“Pueden pasar cosas, de hecho pasan muchas cosas, pero la experiencia y la preparación te enseñan a poder continuar a pesar de los obstáculos. Te concentras y sigues con más fuerza porque un obstáculo no te va ganar”, nos dice la actriz al percatarse que la observamos.

La conversación se extiende y, entre bromas sobre proyectos personales y recados “made in Miami”, ambas corren hacia el escenario para el repaso anunciado. Al mismo tiempo, Rebeca no puede evitar viajar por un momento al pasado para recordar su etapa como ‘Paquita peruana’ y su vieja amistad con Gustavo Mayer.

Entre risas y abrazos, Rebeca Escribens y Gustavo Mayer reflejan la camaradería que también se vive detrás del escenario. / Gabriela Delgado

7:40 pm

No hay tiempo para mucho más. A poco de abrir sala, los actores se enfocan en repasar “Money, Money, Money”. La canción suena fuerte, el escenario se tiñe de azul y el número sale como esperaban. “¡Perfecto!, ¡vamos!”, se escucha.

/ Gabriela Delgado

/ Gabriela Delgado

7:50 pm

Nuevamente en camerino, esta vez acompañamos los últimos preparativos de “los papás” y los chicos del ensamble. Como no queda mucho tiempo, pasamos de prisa por el espacio de las chicas, cada una inmersa en dejar listos el cabello, el maquillaje y el vestuario.

/ Gabriela Delgado

Al lado, Raúl y Gustavo comentan los cuatro goles de Inglaterra frente a Francia por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026, como si por un momento el escenario y la función pudieran esperar.

Ante los curiosos movimientos de Raúl, Gustavo le pregunta qué hace. “Estoy posando para la cámara”, responde entre risas.

/ Gabriela Delgado

Muy cerca, en el camerino contiguo, Stefano y Diego también van quedando listos. Mientras terminan de prepararse, ambos conversan sobre el último Nintendo Switch.

“Solemos hablar de música que nos gusta o de videojuegos jajaja”, confirma Stefano entre risas, tras descubrir que alcanzamos a escuchar parte de la conversación.

Al respecto, Diego comenta: “Somos como dos hermanos traviesos. Compartimos muchas cosas, como la música y los videojuegos. La mayor parte del tiempo se trata de pasarla bien y crear un ambiente que nos permita salir al escenario con ligereza y, sobre todo, con mucha diversión”.

/ Gabriela Delgado

En ese momento, un ruido que más parece una fiesta llega desde el camerino de los chicos del ensamble. Al entrar, la concentración previa parece dar paso por unos minutos a las bromas: preguntan por el fotoreportaje, se ríen entre ellos y Ray no puede evitar coquetear con la cámara.

El juego, explica, también forma parte del ritual previo a cada función. “Se trata de eso: prepararnos, jugar, prepararnos y aprovechar al máximo este momento...”, nos dice con una sonrisa.

En el camerino de chicos, Ray del Castillo bromeando con el cabello de Jhulio Eskén. / Gabriela Delgado

El buen ambiente no se detiene y, entre bromas, el grupo no tarda en presionar a Stefano para que también pose frente a la cámara. El actor termina regalándonos su mejor sonrisa seductora.

/ Gabriela Delgado

Alguien toca la puerta del camerino: es la señal de que todos deben bajar para hacer el tradicional “¡Mierda!”. Pero antes de salir, nos regalan un par de fotos más en grupo.

/ Gabriela Delgado

Thiago Vernal, en el camerino del ensamble de los chicos. / Gabriela Delgado

De izquierda a derecha: Jhulio Eskén, Thiago Vernal, Mariagracia Mora, Oleck Chlebowski y Ray del Castillo. / Gabriela Delgado

8:00 pm

Con el público ya dentro de la sala, el equipo se reúne antes de salir a escena. Sin embargo, todavía queda una última tarea pendiente: grabar un saludo para el equipo de marketing.

/ Gabriela Delgado

Pasado ese momento, todos se acomodan uno al lado del otro. Entonces Giuseppe les revela que no solo hay sala llena en las dos funciones de ese día, sino también en la del día siguiente.“Tomémonos de las manos unos segundos y sintamos la energía de cada uno...”, les pide en ese momento.

/ Gabriela Delgado

Todos en sus puestos. Un último grito de “¡Mierda!” resuena en el backstage y toca guardar la cámara. La función está por empezar.