Por Gabriela Delgado

Hace poco más de diez años, Mamma Mia! desembarcaba por primera vez en un escenario peruano. Antecedida por un gran éxito mundial, la obra, escrita por la dramaturga y guionista británica Catherine Johnson impulsada por las inolvidables canciones de ABBA, no tardó en conquistar al público local, al punto de convertirse en uno de los mayores éxitos teatrales del país.

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