Érika Villalobos reveló que ha perdonado la infidelidad de su expareja, el también actor y dramaturgo Aldo Miyashiro, quien tuvo un romance extramatrimonial con la modelo Fiorella Retiz.

Al ser entrevistada por Milagros Leiva, Villalobos comentó que no guarda rencor contra el padre de sus hijos, ya que ahora mantienen una buena relación.

“Sí, claro (he perdonado). Ya había aprendido a perdonar, ninguno de nosotros es perfecto”, dijo. Luego complementó: “[...] Todos cometemos errores y no me voy a quedar con un odio en el alma, no lo voy a hacer, no tiene sentido”, agregó.

Como se recuerda, Miyashiro y su amigo Oscar del Portal fueron captados juntos por las cámaras de Magaly Medina, manteniendo encuentros románticos y apasionados con dos mujeres llamadas Fiorella Retiz y Fiorella Méndez.

A partir del “ampay”, el matrimonio de los actores Villalobos y Miyashiro se rompió, manteniendo su único vínculo de padres y trabajo, tal como la novela “Perdóname” (América TV) que protagonizaron en 2023.

En ese sentido, durante su entrevista, Érika reveló que advirtió a sus dos hijos sobre la infidelidad de su padre. “Yo se los dije antes porque yo supe que iba a salir, son cosas que pasan todo el tiempo y son cosas que van a seguir pasando”, detalló.

Además, Villalobos explicó que haberse visto expuesta en medios de televisión afectó a su familia. “[...] Le dije a mis hijos que todo iba a estar bien porque todo va a estar si yo quiero que todo vaya bien”, agregó.