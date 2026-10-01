Érika Villalobos se sincera sobre su matrimonio con Aldo Miyashiro y recuerda episodio de infidelidad. (Foto: Instagram)
Érika Villalobos se sincera sobre su matrimonio con Aldo Miyashiro y recuerda episodio de infidelidad. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Érika Villalobos volvió a hablar sobre el final de su matrimonio con Aldo Miyashiro y sorprendió al reconocer que el amor no fue suficiente para mantenerlos juntos. La actriz aseguró que ambos hicieron numerosos esfuerzos para salvar su relación, pese a ser conscientes de las profundas diferencias que existían entre ellos.

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