Érika Villalobos volvió a hablar sobre el final de su matrimonio con Aldo Miyashiro y sorprendió al reconocer que el amor no fue suficiente para mantenerlos juntos. La actriz aseguró que ambos hicieron numerosos esfuerzos para salvar su relación, pese a ser conscientes de las profundas diferencias que existían entre ellos.

Durante una entrevista con Andrea Llosa en el pódcast “La Capilla”, Villalobos recordó que su historia con el conductor fue compleja. “Hemos luchado porque somos extremadamente distintos”, expresó al analizar las razones por las que la relación comenzó a desgastarse con el paso de los años.

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La actriz también reconoció que todavía existía amor cuando ocurrió la infidelidad del ‘Chino’ con Fiorella Retiz, episodio que se hizo público en 2022. Sin embargo, explicó que la relación ya arrastraba problemas. “Sí, había amor, pero había muchas cosas ahí, muchos huecos”, confesó.

Villalobos considera que ambos insistieron en continuar porque ninguno quería aceptar que su matrimonio podía terminar. “Nosotros, creo, que de necios hemos armado esta relación y nos hemos esforzado los dos… Creo que era un poco de necedad. Ni él ni yo queríamos fracasar”, señaló.

A esas diferencias se sumó la pérdida de confianza tras el episodio protagonizado por Miyashiro. Érika explicó que una situación de ese tipo provoca una ruptura difícil de reparar. No obstante, aclaró que la infidelidad no fue el único motivo de la separación, pues los problemas entre ambos venían desde antes.

Con el tiempo, la actriz llegó a la conclusión de que simplemente no eran compatibles como pareja. Incluso reveló que Miyashiro le pidió perdón e intentó retomar la relación en varias oportunidades, pero ella no tenía certeza de que regresar fuera lo mejor.

Aldo Miyashiro se sinceró sobre el fin de su matrimonio con Érika Villalobos. (Foto: Captura de video)

Pese a todo lo ocurrido, Érika aseguró que actualmente mantiene una buena relación con el padre de sus hijos. Ambos mantienen la comunicación y han construido un vínculo diferente después de poner fin a 18 años de matrimonio.