El papa León XIV no solo guarda recuerdos de su paso por el Perú, sino también una afición que lo conecta con el fútbol nacional. Antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica, Robert Prevost desarrolló una estrecha relación con los habitantes del norte del país, donde compartió experiencias y dejó huella por su trabajo pastoral. Durante esos años, el religioso estadounidense también encontró motivos para acercarse a una de las pasiones más grandes de los peruanos: el fútbol. Ahora, los testimonios de dos personas que estuvieron cerca de él permiten conocer detalles de su vida, entre ellos, el equipo peruano por el que siente simpatía y las circunstancias que habrían dado origen a ese vínculo. Descubre cuál es el club que se ganó el cariño del pontífice y qué otros acontecimientos marcaron su historia en nuestro país.

¿QUÉ EQUIPO PERUANO ES EL FAVORITO DEL PAPA LEÓN XIV?

El papa León XIV es simpatizante de Alianza Lima, según contó Sor Margarita en una entrevista con Canal N. La religiosa recordó que Robert Prevost disfrutaba conversar sobre deportes con el padre Fidel, uno de sus colaboradores, y que en esos intercambios quedaba clara su preferencia por el equipo blanquiazul.

Fray Fidel Alvarado Sandoval, vicario pastoral de la Diócesis de Chulucanas, también habló de ese vínculo. Según su testimonio, Prevost empezó a sentir cercanía por el club victoriano después de la tragedia del 8 de diciembre de 1987, cuando el Fokker F-27 que trasladaba al plantel sufrió un accidente. En aquella época, el sacerdote estadounidense ya realizaba labores misioneras en el norte peruano. Para el religioso, ese suceso habría marcado el inicio de la simpatía del actual pontífice por Alianza Lima, según informa Perú 21.

El papa León XIV es simpatizante de Alianza Lima. | Composición EC: @alianzalima / EFE

¿CÓMO DEMOSTRABA EL PAPA LEÓN XIV SU COMPROMISO CON LAS FAMILIAS DEL NORTE DEL PERÚ?

Sor Margarita recordó que, cuando las lluvias intensas afectaban Chiclayo, Prevost no se quedaba al margen de las necesidades de la población. El entonces obispo conducía personalmente para trasladar ayuda y llegar hasta las familias perjudicadas, en vez de dejar esa tarea únicamente en manos de otras personas.

Su cercanía con los fieles también se mantuvo durante la pandemia. Aunque respetaba las medidas sanitarias, buscaba acompañar a la comunidad. Quienes se acercaban podían recibir un saludo, palabras de aliento o apoyo. Para la religiosa, esa actitud reflejaba la importancia que él daba a estar presente cuando las personas atravesaban momentos complicados.

¿QUÉ OTROS RECUERDOS DEJÓ LA LABOR PASTORAL DE ROBERT PREVOST EN LAMBAYEQUE?

Otro recuerdo de Sor Margarita está relacionado con la Cruz de Motupe. Durante la pandemia, se decidió bajarla del cerro para que los devotos pudieran acercarse a venerarla. La iniciativa permitió mantener el contacto de los fieles con una tradición religiosa arraigada, pese a las dificultades de ese periodo.

La religiosa también contó que compuso una canción para Robert Prevost hace dos años, cuando pasaba de obispo a cardenal. En la letra destacó su entrega a Dios y su vocación de servicio. Tras su elección como papa León XIV, aquella composición representa un homenaje especial para quienes conocieron su trabajo pastoral y su compromiso con la comunidad.

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