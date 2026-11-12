¿Hincha de qué club? Revelan el equipo peruano que conquistó el corazón del papa León XIV | Foto: EFE
¿Hincha de qué club? Revelan el equipo peruano que conquistó el corazón del papa León XIV | Foto: EFE
Por Redacción EC

El papa León XIV no solo guarda recuerdos de su paso por el Perú, sino también una afición que lo conecta con el fútbol nacional. Antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica, Robert Prevost desarrolló una estrecha relación con los habitantes del norte del país, donde compartió experiencias y dejó huella por su trabajo pastoral. Durante esos años, el religioso estadounidense también encontró motivos para acercarse a una de las pasiones más grandes de los peruanos: el fútbol. Ahora, los testimonios de dos personas que estuvieron cerca de él permiten conocer detalles de su vida, entre ellos, el equipo peruano por el que siente simpatía y las circunstancias que habrían dado origen a ese vínculo. Descubre cuál es el club que se ganó el cariño del pontífice y qué otros acontecimientos marcaron su historia en nuestro país.

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