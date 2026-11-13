Lejos de los conciertos multitudinarios y de los escenarios que marcaron su trayectoria con Queen, el guitarrista Brian May encontró una manera diferente de dejar huella, esta vez a través de la protección del medioambiente. El reconocido artista británico decidió transformar unos terrenos agrícolas de Inglaterra en un espacio destinado a recuperar la vida silvestre y ofrecer refugio a distintas especies de animales. Lo que antes estaba dedicado al cultivo y la ganadería terminó convirtiéndose en un bosque con miles de árboles, praderas naturales y espacios para la fauna local. La iniciativa, que comenzó hace más de una década, también contó con el apoyo de vecinos y escolares de la zona. A continuación, te contamos cómo nació este proyecto, qué hizo el músico para recuperar el terreno y cuáles han sido los cambios que consiguió en el ecosistema.

¿QUÉ HIZO BRIAN MAY CON LOS TERRENOS QUE ADQUIRIÓ?

El proyecto comenzó en septiembre de 2013, cuando Brian May puso en marcha la recuperación de unas tierras ubicadas cerca de Bere Regis, en el condado de Dorset, al sur de Inglaterra. El músico había comprado inicialmente una extensión de 63 hectáreas que se utilizaba para actividades agrícolas y ganaderas. Posteriormente, amplió la propiedad con otros campos colindantes, sumando alrededor de 64 hectáreas adicionales.

Para cambiar el uso de estos terrenos, trabajó junto con Save Me Trust, una organización dedicada a la defensa de los animales silvestres que él mismo había fundado. La iniciativa fue bautizada inicialmente como ‘Save Me Woods’, aunque los pobladores comenzaron a llamarla ‘May’s Wood’, nombre que finalmente se adoptó de manera oficial.

La primera jornada reunió a habitantes de la zona y estudiantes de una escuela local. En aquella actividad, May plantó el primer roble y los participantes colocaron otros 599 árboles. Para 2023, cuando se cumplieron diez años del proyecto, el bosque ya reunía 101.000 árboles y arbustos autóctonos.

¿QUÉ ESPECIES VEGETALES SE PLANTARON EN EL BOSQUE?

La propuesta contempló especies propias de la región, como robles, hayas, castaños, tilos, cerezos silvestres y nogales. También se añadieron diferentes arbustos para favorecer la diversidad vegetal del terreno.

Sin embargo, la intención no era cubrir toda la propiedad con árboles. Por ello, se conservaron áreas despejadas, praderas con flores silvestres y caminos naturales que conectan las zonas forestadas. Esta distribución permitió recuperar distintos ambientes y mantener espacios adecuados para el desarrollo de la fauna, según informa La Nación.

¿CÓMO CAMBIÓ EL HÁBITAT NATURAL CON ESTA INICIATIVA?

Con el crecimiento de la vegetación, ‘May’s Wood’ comenzó a recibir insectos, aves y pequeños mamíferos que habían perdido su hábitat debido a décadas de actividad agrícola. Las flores atrajeron abejas y mariposas, mientras que los setos y sectores protegidos ofrecieron refugio a animales terrestres y aves que construyen sus nidos en el suelo.

Save Me Trust explicó que no se introdujeron animales de otras regiones. La estrategia consistió en recuperar las condiciones naturales del terreno para que las especies regresaran por sí solas. El propósito de Brian May es que los árboles alcancen su madurez y que este espacio se conserve como un legado ambiental para las próximas generaciones.

VIDEO RECOMENDADO: