¿Qué hizo Brian May con un campo privado? Plantó 100.000 árboles y creó un refugio para la naturaleza | Composición EC: EFE / Magnific
¿Qué hizo Brian May con un campo privado? Plantó 100.000 árboles y creó un refugio para la naturaleza | Composición EC: EFE / Magnific
Por Redacción EC

Lejos de los conciertos multitudinarios y de los escenarios que marcaron su trayectoria con Queen, el guitarrista Brian May encontró una manera diferente de dejar huella, esta vez a través de la protección del medioambiente. El reconocido artista británico decidió transformar unos terrenos agrícolas de Inglaterra en un espacio destinado a recuperar la vida silvestre y ofrecer refugio a distintas especies de animales. Lo que antes estaba dedicado al cultivo y la ganadería terminó convirtiéndose en un bosque con miles de árboles, praderas naturales y espacios para la fauna local. La iniciativa, que comenzó hace más de una década, también contó con el apoyo de vecinos y escolares de la zona. A continuación, te contamos cómo nació este proyecto, qué hizo el músico para recuperar el terreno y cuáles han sido los cambios que consiguió en el ecosistema.

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