Brian May, guitarrista de Queen, reveló que hace unos días sufrió un derrame cerebral que le ha dejado varias secuelas, llegando a serle imposible utilizar su brazo izquierdo. Sin embargo, el artista de 77 años confirmó que ya se encuentra estable y ha recuperado la movilidad.

“Estoy aquí para traerles, en primer lugar, una buena noticia, creo, la buena noticia es que puedo tocar la guitarra después de los eventos de los últimos días. Digo esto porque estaba en duda, porque ese pequeño contratiempo de salud que mencioné ocurrió hace una semana, y lo llamaron un leve derrame cerebral. De repente, de la nada, no tenía ningún control sobre este brazo”, contó Brian.

En esa misma línea, el reconocido músico aprovechó en agradecer a los médicos del Hospital Frimley en Surrey por atenderlo con rapidez y profesionalismo.

“Me llevaron al hospital con las luces azules parpadeando, todo fue muy rápido. Afortunadamente, recibí un tratamiento increíble y eso me ha permitido estar aquí, contando esta historia”, agregó.

Finalmente, el artista señaló que no contó lo sucedido porque no quería preocupar a sus seguidores ni que le mandaran mensajes lamentando su situación. “Por favor, no hagan eso porque saturará mi bandeja de entrada y odio eso”, resaltó entre risas.

Cabe mencionar que no es la primera vez que May sufre un susto en cuanto a su salud. Y es que, el músico sufrió un ataque cardíaco en 2020, cuando los médicos descubrieron durante una revisión que tenía tres arterias bloqueadas.