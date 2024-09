La conductora de televisión Magaly Medina ha respondido a los comentarios hechos por Cristian Rivero, quien al ser entrevistado por Jesús Alzamora, dijo que presenció una “lucha de egos” y “tratos preferenciales” a figuras de Latina TV, señalando que algunos de ellos gozaban de exclusivos beneficios que otros trabajadores no tenían.

En ese sentido, las declaraciones del presentador fueron relacionadas con Magaly, quien estuvo una temporada en el canal de San Felipe, por lo que decidió responder en su programa de forma irónica, indicando que su presencia mediática tendría mayor peso televisivo que la de Cristian.

Cristian Rivero describió situaciones en las que se sintió desfavorecido, como cuando llegó al canal y no había espacio para estacionar, mientras que otros, según él, tenían asistentes y privilegios. “Siempre pensaba, ¿estamos mal nosotros? Yo llego y me dicen mira, no hay espacio en el canal, bueno me voy a la playa, voy y camino (al canal) con mi maletita. De repente llega esta gente mínimo con el maquillador y una persona que lo asiste”, recordó.

Además, Rivero relató un incidente en el que su hijo tuvo problemas para ingresar al canal debido a la falta de un correo previo, mientras que otra figura pudo entrar con sus perros, hecho que se relacionó con Medina. “Hice todo un chongo, pero bueno, lo solucioné. Después de unas horas, entra un personaje, no voy a decir ni hombre ni mujer, y baja con sus perros”, comentó.

La respuesta de Magaly Medina





De ese modo, la conductora de televisión Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa, “Magaly TV la Firme”, para responder el relato de Cristian. “¿Le explicamos cuál es la diferencia?”, y agregó con una risa irónica: “Claro, por eso están tomando café en un podcast, pero hay niveles. En la televisión, en todos los canales, hay niveles. Es como todo en la vida, según la filósofa Leslie Shaw. Hay niveles, ¿hay que explicar?”.

Sobre el incidente mencionado por Rivero, donde se le negó el acceso a su hijo mientras que una figura entraba con perros, Medina aclaró que ella nunca llevó a sus mascotas al canal de Latina. “No era yo por si acaso la del perro, al único canal que he traído perro es en ATV”, precisó la periodista.