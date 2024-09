El nuevo formato estará dividido en dos segmentos: “Cuerpo”, centrado en pruebas de destreza física, y “Mente”, donde se pondrán a prueba los conocimientos de los competidores.

“Llevo varios años en la conducción, y esto no es nuevo para mí. Me divierto en el programa, que es líder en su horario, y los chicos son increíbles. Para mí, los verdaderos protagonistas son ellos; su energía y carisma son lo que mantiene a la audiencia enganchada. Renzo y yo estamos aquí solo para que todo fluya bien”, afirma Palma.





Sus primeros pasos

Katia debutó en televisión en el 2001 como conductora del programa de espectáculos “Nada Personal”. En este espacio, asumió su primer papel como ‘La Pepa’, la carismática figura encargada de contar las noticias más candentes de la farándula.

“Entré con un personaje pequeño, pero fui creciendo gracias al contacto con otros profesionales y al aprendizaje constante. La improvisación es mi fuerte, y tener herramientas para la conducción es esencial. La vida te prepara, y es importante saber qué absorber y qué no”, explica.

Diez años después, se unió al programa “Habacilar”, conducido por Raúl Romero. Fue allí donde Katia adquirió una mayor destreza en la conducción. Su paso por ese espacio fue un punto clave en su carrera.

“Me quedé cinco años con Raúl y cuando él no podía, tomaba la batuta con Carlos (Barraza). Fue una experiencia muy enriquecedora, como lo viene siendo ahora ‘Esto es guerra’. No es novedad que un buen productor, como Peter Fajardo, que conoce a fondo el programa, te guíe y te permita desarrollarte”, precisa.

Antes de consolidarse como una figura reconocida de la televisión peruana, Katia exploró el teatro, un espacio que le brindó libertad creativa y le permitió profundizar en la comedia.

“El teatro me otorgó la libertad de romper la cuarta pared y desarrollar una comedia sólida, aprovechando al máximo cada lección”, reflexiona Palma, aludiendo a cómo su formación en el escenario cimentó su carrera.

Aunque ha explorado diferentes géneros, Katia reconoce que la comedia es su verdadera vocación. “Hacer reír no es fácil, pero para mí es natural. El humor tiene una línea muy delgada, el respeto es fundamental”, sostiene. En contraste con el estilo crudo y directo de programas como “Hablando huevadas”, Katia prefiere un humor más tradicional, guiado por el respeto hacia el público y los demás.

“Los chicos de ‘Hablando huevadas’ son muy crueles y dicen las cosas con una libertad que ellos mismos han generado, y mucha gente los sigue por eso. ¿Por qué tienen tanto éxito? Porque a la gente le atrae el chiste cruel. Pero yo vengo de una escuela de humor basada en el respeto; no podría hablar mal de alguien que no me incumbe”, explica.

A pesar de haber sido invitada en el programa de improvisación CTM, de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, Palma admite que no es consumidora de su contenido. “Personalmente, no veo su programa porque no me gusta ese tipo de humor. Prefiero programas como JB o el humor clásico de ‘Patacláun’”, subraya.

Entre sus próximos proyectos, Katia destaca la nueva temporada de “Las Bándalas 2″, que se presentará los sábados 5, 19 y 26 de octubre, y el 2 y 9 de noviembre a las 8 p.m. en el Teatro Canout. Además, tiene en mente lanzar un programa en YouTube junto a Maricarmen Marín, aunque aún está definiendo el enfoque. Lo que sí tiene claro es que prevalecerá el humor.