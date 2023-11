¡Regresó! Tras ausentarse durante varias semanas para apoyar a Luciana Fuster en el Miss Grand Internacional del 2023, Patricio Parodi volvió este último martes a “Esto es guerra” (EEG), que se transmite de lunes a viernes a las 7 de la noche por la señal América TV, para asumir nuevamente la capitanía de su equipo.

En ese sentido, la actual conductora Katia Palma fue la encargada de recibirlo en su equipo “Los Guerreros”. Parodi no dudó en comentar que extrañaba el programa.

“¡Muchas gracias! Ya los entrañaba bastante a los chicos, estoy feliz y contento de estar nuevamente aquí. Bueno, allá la pasé muy rico, pero ya me toca volver aquí, ponerme serio y volver a mi trabajo, ya he visto que las cosas no están bien, hay que poner mano dura”, expresó.

Además, Patricio Parodi no dudó en afirmar que todo su equipo estará listo para ganar la esperada Gran Semifinal del programa, que se llevará a cabo el próximo 20 de noviembre y que será un preámbulo para que lo que será la Gran Final de “Esto es Guerra”.

“Esto es Guerra” celebra sus niveles de audiencia

El ingreso de Katia Palma a la conducción de EEG ha generado expectativa entre los televidentes y en los usuarios en las redes sociales.

Por tal motivo, los integrantes del programa celebraron el rating alcanzado, el cual de posicionó en 15.2 puntos, obteniendo puntos de 17.4 superando a otros programas de televisión.