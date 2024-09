La periodista Priscila Mateo usó sus redes sociales para aclarar que tomó la decisión de ya no trabajar en ‘Magaly TV: La Firme’ por el clima laboral hostil en el programa de espectáculos. Con este pronunciamiento, la reportera dejó en claro que su renuncia no tiene nada que ver con la relación amorosa que tiene con Julián Zucchi.

“Yo no renuncio por alguien y me da pena que se hable así, y subestimen mi capacidad para tomar una decisión sana. Yo había renunciado hace dos meses porque quería ir a probar nuevas oportunidades en el rubro empresarial, estudiar mi maestría o un curso relacionado en lo que quiero trabajar, tuve propuestas laborales”, se lee en el comunicado que difundió Mateo en su cuenta de Instagram.

“Hablé con mis jefes y me aceptaron la renuncia. Dos semanas después, al ver que no conseguían a nadie, por el estima que le tengo al programa, y por insistencia de mi productor, al conocer mi chamba, me quedé, pero sabían que en cualquier momento me iba a ir, eso lo tenían claro”, agregó.

Priscila afirma que existe un ambiente laboral tóxico en ‘Magaly tv: La Firme’

Por otro lado, la periodista reveló que nunca se sintió completamente a gusto en el programa de espectáculos que conduce Magaly Medina. Añadió que el ambiente laboral se volvió tóxico luego que se revele su romance con Julián Zucchi.

“Desde el día uno que entré a trabajar al programa me costó horrores adaptarme, me frustraba porque me decían que me faltaba malicia, y traté de adaptarme, pero siempre tuve un conflicto interno de no saber si estaba haciendo bien o no en trabajar en un programa de espectáculos de esa índole”, explicó.

“Luego de toda la situación mediática que está por demás repetir, me quedé y afronté, me callé y seguí trabajando. No renuncié, pese a que mis compañeros no se han portado bien conmigo (ellos saben quiénes son porque hay excepciones), el clima laboral se puso tensa, tenía que aguantar comentarios, bromas que una está bien, pero todos los días a cada rato, pese a que puse límites, la respuesta era ‘tienes que tener correa’”, agregó.

Priscila Mateo revela motivos de su renuncia. (Foto: Instagram / Priscila Mateo)

Finalmente, la ahora exreportera de ATV recalcó que nunca pondría su futuro laboral en manos de un hombre, resaltando su deseo de seguir creciendo profesionalmente.