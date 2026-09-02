La canción 'Still' forma parte del sexto álbum de estudio de Karol G, titulado NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO | Foto: YouTube (Captura)
La canción 'Still' forma parte del sexto álbum de estudio de Karol G, titulado NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO | Foto: YouTube (Captura)
Por Redacción EC

La cantante colombiana Karol G y el artista estadounidense Bruno Mars lanzaron este miércoles 2 de septiembre el videoclip oficial de su colaboración titulada ‘Still’, grabado en las instalaciones del SoFi Stadium de Los Ángeles.

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