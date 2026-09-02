La cantante colombiana Karol G y el artista estadounidense Bruno Mars lanzaron este miércoles 2 de septiembre el videoclip oficial de su colaboración titulada ‘Still’, grabado en las instalaciones del SoFi Stadium de Los Ángeles.

El material técnico fue registrado en blanco y negro durante la presentación que ofreció la intérprete el pasado 15 de agosto como parte de su gira internacional “Viajando Por El Mundo Tropitour”.

A lo largo del metraje, ambos cantantes recorren las instalaciones del recinto deportivo, mostrando tomas realizadas en los camerinos, tribunas y sobre el escenario principal frente al público asistente.

La canción ‘Still’ forma parte del sexto álbum de estudio de Karol G, titulado “No me arrepiento de sentir tanto”, que fue publicado el pasado 7 de agosto. Esta producción incluye colaboraciones con otros artistas internacionales como Drake en el tema ‘Ahí’, además de la canción ‘BbY WOW’ junto a Judeline y Rusowsky.

Karol G y Bruno Mars

Respecto al concepto de este nuevo trabajo musical, la artista colombiana indicó en una reciente entrevista para la revista Elle que el disco representa una puerta hacia una etapa “más íntima”.

Previo al estreno del material audiovisual, la colaboración entre ambos intérpretes fue promocionada en redes sociales, donde Mars compartió un mensaje con el tema de fondo señalando que “cuando todo lo que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina”.