Karol G anunció su gira mundial durante su última presentación en el festival Coachella 2026 y sorprendió a sus fans al incluir un show en Perú como parte del “Viajando por el mundo Tropitour”. El concierto se realizará el próximo 22 de enero de 2027 en el Estadio San Marcos. La preventa de entradas estará disponible desde el miércoles 29 de abril a través de Teleticket.

El regreso de la ‘Bichota’ a Perú se da en su mejor momento, pues llega consolidada como una de las figuras latinas más influyentes de la nueva escena musical global. “Viajando por el mundo Tropitour” recorrerá más de 39 estadios en Norteamérica, Sudamérica y Europa. Además, sumará nuevas ciudades próximamente.

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El anunció de su gira se dio al finalizar su actuación el domingo por la noche en el escenario principal de Coachella 2026, la cantante proyectó en las pantallas gigantes un mensaje: “Nos vamos de tour”. Luego, la propia Karol G, fue quien confirmó su gira, desatando la euforia en todo el recinto. “¡Familia! ¡Nos vamos de tour!”, exclamó la ‘Bichota’.

De esta manera, la expectativa de los fans peruanos crece tras el anuncio del show promovido por Live Nation. La cantante colombiana volverá a Perú luego de tres años, ya que se presentó en abril de 2024 como parte de su tour “Mañana será bonito”.

La preventa de entradas arrancará el miércoles 29 de abril a las 9 a.m., exclusiva para clientes Mastercard BBVA. En tanto, la venta general se habilitará el jueves 30 desde las 9:30 a.m. (o al agotar tickets de preventa) a través de la plataforma Teleticket.

Cabe resaltar que Carolina Giraldo, nombre real de Karol G, hizo historia al convertirse en la primera artista latina en presentarse en el escenario principal del Coachella en su edición 2026. Durante su show, hizo vibrar al público al ritmo de “Tropicoqueta”, “Papasito” y “Qlona”.

Karol G confirma su regreso a Perú con su gira “Viajando por el mundo Tropitour”. (Foto: Difusión)

Con “Viajando por el mundo Tropitour”, Karol G se prepara para elevar el nivel de sus presentaciones, brindando su experiencia en vivo más ambiciosa e inmersiva hasta la fecha, llevando su música y su impacto cultural a sus fans en todo el mundo, especialmente en Perú, donde reúne a una gran legión de admiradores.