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Karol G confirma su regreso a Perú con su gira “Viajando por el mundo Tropitour”. (Foto: Instagram / @karolg)
Karol G confirma su regreso a Perú con su gira “Viajando por el mundo Tropitour”. (Foto: Instagram / @karolg)
Por Redacción EC

Karol G anunció su gira mundial durante su última presentación en el festival Coachella 2026 y sorprendió a sus fans al incluir un show en Perú como parte del “Viajando por el mundo Tropitour”. El concierto se realizará el próximo 22 de enero de 2027 en el Estadio San Marcos. La preventa de entradas estará disponible desde el miércoles 29 de abril a través de Teleticket.

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