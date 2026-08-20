La artista puertorriqueña De La Rose confirmó su regreso al Perú, donde ofrecerá un concierto en Lima el próximo 2 de octubre en el Costa 21 como parte de su gira internacional “Tu Vaquerita Reggaetonera Tour”.

Esta presentación marcará el retorno de la intérprete a territorio peruano, esta vez al frente de un show propio diseñado para repasar los temas más destacados de su repertorio dentro de la música urbana.

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Durante el espectáculo, el público local podrá escuchar en directo interpretaciones de temas representativos de su carrera como “¿Qué vas a hacer hoy?”, “Kyoto” y “WYA”.

El recorrido musical de su actual gira busca afianzar la presencia de la cantante en escenarios internacionales durante esta etapa de su trayectoria artística.

De La Rose se presentará este 2 de octubre en Costa 21, en San Miguel. La venta de entradas para el concierto se realizará en Teleticket.