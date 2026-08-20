Los boletos para el evento se encuentran disponibles en Teleticket | Foto: Difusión
Los boletos para el evento se encuentran disponibles en Teleticket | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La artista puertorriqueña De La Rose confirmó su regreso al Perú, donde ofrecerá un concierto en Lima el próximo 2 de octubre en el Costa 21 como parte de su gira internacional “Tu Vaquerita Reggaetonera Tour”.

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