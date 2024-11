La ruptura de Christian Cueva y Pamela López ha sacado a la luz los términos y condiciones que regían su unión matrimonial, revelando sosrprendentes detalles sobre los acuerdos a los que llegaron durante su convivencia. En medio de la polémica, el abogado del futbolista, Henrry Grauss, ha tomado la palabra para detallar el apoyo financiero que su cliente brindó en su momento a su expareja. A continuación, te contamos todos los detalles.

¿QUÉ REVELÓ EL ABOGADO DE CHRISTIAN CUEVA SOBRE PAMELA LÓPEZ?

Según recoge Infobae Perú, Henrry Grauss dio como contexto que su cliente había sido acusado por Selene, mejor amiga de Pamela Lopez, de impedir de que su entonces esposa trabajara. Este hecho fue refutado por el abogado, mencionando que hubo una ocasión donde López le pidio ayuda con un proyecto empresarial y Cueva accedió con normalidad.

En esta línea, Graus reveló que el actual volante de Cienciano le adquirió a López un spa valorizado en aproximadamente 100 mil dólares, como una inversión para asegurar su futuro financiero, sin importar si ella se dedicaba o no a administrarlo. “¿Dónde está la prohibición que Christian le hace? Él siempre ha querido ayudar y apoyar a su esposa”, comentó el letrado.

Según el abogado, la adquisición del spa es una prueba de que Cueva buscaba garantizar la estabilidad económica de Pamela, desmintiendo las versiones que lo señalan como alguien que ejercía control financiero sobre ella.

Christian Cueva y Pamela López

¿QUÉ REVELÓ EL ABOGADO SOBRE LA DISPUTA POR PROPIEDADES ENTRE CHRISTIAN CUEVA Y PAMELA LÓPEZ?

En el programa ‘Amor y Fuego’, Henrry Grauss informó que Christian Cueva ha solicitado una orden de protección para que Pamela López se retire de un departamento en Trujillo. Para evitar malentendidos, el abogado aclaró que la solicitud de su cliente no es un desalojo, sino un “retiro”, enfatizando el carácter protector de la medida.

Además, para despejar cualquier interrogante sobre si hay niños implicados, detalló que los hijos de la pareja residen en Lima y no en la ciudad en disputa. También recalca que su cliente prioriza el bienestar de sus hijos y busca garantizar un ambiente estable para ellos en medio de esta difícil separación.

Christian Cueva y Pamela López. (Foto: Instagram / GEC)

¿QUÉ DIJO EL ABOGADO SOBRE LA MANUTENCIÓN DE LOS HIJOS DE CHRISTIAN CUEVA?

En relación con las presuntas faltas de pago para los gastos de sus hijos, el defensor legal de Christian Cueva aseguró en “Amor y Fuego” que, tras recibir su primer sueldo como jugador del Club Cienciano de Cusco, el futbolista habría depositado S/18,000 en una cuenta del Banco de la Nación destinada a López. Además, explicó que la demora en el pago se debió a la falta de empleo del jugador.

Por su parte, Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, negó que su representada haya recibido el monto, ya que la transferencia se habría realizado sin una consulta previa, lo que impidió que el dinero fuera utilizado hasta que un juez lo consigne. “Pero qué malo es el doctor, usted no tiene piedad de esos niños... Evidentemente esto tiene todo un trámite. Me tienen que notificar, no me han notificado. Ese dinero, que es para los niños, está congelado, cuando pudo haber conciliado con nosotros”, expresó la abogada.

¿CÓMO VA EL PROCESO DE DIVORCIO DE CHRISTIAN CUEVA Y PAMELA LÓPEZ?

Según Henrry Grauss, Cueva estaría centrado en resolver las denuncias por violencia familiar que López presentó en su contra, así como en definir un acuerdo de manutención para los tres hijos que tienen en común, en lugar de empezar un proceso de divorcio.

“De momento no hemos hablado de divorcio, Christian no me ha tocado el tema, no sé si la otra parte también. Seguramente en su momento se tocará, ahora solo estamos viendo el tema de violencia familiar”, declaró Grauss para “Amor y Fuego”.