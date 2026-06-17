Por Leslie A. Galván

Un hombre alza un mástil como si fuera una espada desafiando el cielo de Lima. En la cima del tubo, una acróbata reposa de costado con las piernas recogidas y el cuerpo inclinado hacia adelante. Se siente un segundo de suspenso al ver a una mujer en lo alto y la respiración del público se detiene. Pero pronto la pirueta se convierte en una acuarela del pintor peruano Pancho Fierro, cuando otros artistas se suman a la escena vestidos con la moda limeña del siglo XIX. De esta forma, La Tarumba presenta su nuevo espectáculo, “Airosa”, que tendrá lugar en la temporada de circos de 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.