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Este año, los Premios Somos apuestan por extender la lista de nominados de categorías como Mejor pollería de 10 a 15 propuestas, con el objetivo de reconocer a diversas propuestas que buscan celebrar este icónico plato.
Este año, los Premios Somos apuestan por extender la lista de nominados de categorías como Mejor pollería de 10 a 15 propuestas, con el objetivo de reconocer a diversas propuestas que buscan celebrar este icónico plato.
/ Paloma del Solar
Por Pierina Denegri Davies

Hay platos que acompañan momentos especiales y otros que forman parte de la vida cotidiana. El pollo a la brasa tiene la capacidad de hacer ambas cosas. Está presente en almuerzos familiares de domingo, celebraciones de cumpleaños, reuniones con amigos después de una salida, encuentros de trabajo y en cualquier ocasión que merezca reunirse alrededor de una mesa. Pocas preparaciones despiertan tanto consenso entre los peruanos.

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