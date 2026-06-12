Hay platos que acompañan momentos especiales y otros que forman parte de la vida cotidiana. El pollo a la brasa tiene la capacidad de hacer ambas cosas. Está presente en almuerzos familiares de domingo, celebraciones de cumpleaños, reuniones con amigos después de una salida, encuentros de trabajo y en cualquier ocasión que merezca reunirse alrededor de una mesa. Pocas preparaciones despiertan tanto consenso entre los peruanos.

Convertido en uno de los grandes símbolos de nuestra gastronomía, el pollo a la brasa trasciende generaciones, gustos y presupuestos. Es un plato que forma parte de la memoria colectiva del país y cuya popularidad se mantiene intacta década tras década. Por eso, la categoría de mejor pollería ocupa un lugar especial dentro de los Premios Somos.

Este año, además, llega con una importante novedad. La lista de nominados se amplía de 10 a 15 candidatos (como en el caso de algunas otras categorías), una decisión que busca representar de manera más amplia la riqueza y diversidad de opciones que existen actualmente.

La escena pollera ha crecido y evolucionado: hoy conviven locales históricos que han acompañado a varias generaciones con nuevas alternativas que reinterpretan la experiencia sin perder de vista aquello que hace especial a este plato.

La ampliación de la categoría reconoce precisamente esa diversidad. Desde recetas tradicionales hasta propuestas que exploran nuevas técnicas, acompañamientos y estilos de servicio, las pollerías siguen demostrando que detrás de un plato aparentemente sencillo existe un universo de matices.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor pollería de los Premios Somos 2026:

Don Melchor

Don Tito Gran

Parrillada Timbó

Hilton

Kendall Brasa

Kumar y sus Polluelos

La Leña

Las Canastas

Mediterráneo

Pardos Chicken

Pollizos

Primos Chicken Bar

Tinajas Chicken & Grill

Tori Pollería

Villa Chicken

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.