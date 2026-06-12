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Estos son los 10 nominados a mejor restaurante de comida regional en Lima.
Estos son los 10 nominados a mejor restaurante de comida regional en Lima.
Por Alejandra Garboza

La gastronomía regional peruana continúa siendo una de las mayores fortalezas de la cocina nacional. En Lima, numerosos restaurantes se han convertido en embajadores de las tradiciones culinarias de diversas regiones, acercando al público recetas que conservan sabores, ingredientes y técnicas transmitidas de generación en generación, es por eso que hoy los Premios Somos buscan al mejor.

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