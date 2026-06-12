Estos son los 10 nominados a mejor restaurante de comida regional en Lima.

La gastronomía regional peruana continúa siendo una de las mayores fortalezas de la cocina nacional. En Lima, numerosos restaurantes se han convertido en embajadores de las tradiciones culinarias de diversas regiones, acercando al público recetas que conservan sabores, ingredientes y técnicas transmitidas de generación en generación, es por eso que hoy los Premios Somos buscan al mejor.

Los nominados a Mejor Restaurante de Comida Regional en los Premios Somos 2026 destacan por su compromiso con la autenticidad y la preservación de la identidad gastronómica de sus lugares de origen. Desde las emblemáticas picanterías del norte hasta la cocina amazónica y andina, estos espacios permiten recorrer el Perú a través de sus platos más representativos.

La categoría refleja además el creciente interés de los comensales por descubrir la diversidad culinaria del país más allá de la cocina criolla tradicional. Cada uno de estos restaurantes aporta una mirada particular sobre la riqueza gastronómica peruana, consolidando a Lima como una ciudad donde es posible disfrutar de los sabores de todas las regiones en un mismo destino.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría mejor restaurante de comida regional en Lima de los Premios Somos 2026:

Alegría Picantería Piurana

Dirección: Calle Alcanfores 715, Miraflores

Don Fernando Restaurante

Dirección: General Garzon 1788, Jesus María

El Aguajal

Dirección: Av. San Borja Norte 886, San Borja

El Rocoto

Dirección: Av. Aviación 4907, Santiago de Surco

El Tarwi

Dirección: Pasaje Ayulo 131, Jesús María

Fiesta Restaurant

Dirección: Av. Reducto 1278, Miraflores

Huambra - Comida de la Selva

Dirección: Calle Porta 257, Miraflores

La Estrellita del Sur

Dirección: Jr. Pedro Conde 413, Lince

Restaurante Pueblo Viejo

Dirección: Av. Paseo de la República 5628, Miraflores

Restaurante Huancahuasi

Dirección: Av. Javier Prado Este 1405, La Victoria

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de las 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.