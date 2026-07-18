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Resumen

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El pollo a la brasa celebra su día este 19 de julio del 2026.
El pollo a la brasa celebra su día este 19 de julio del 2026.
/ Hugo Pérez
Por Cristina Torres Rodríguez

El pollo a la brasa es mucho más que un plato en la mesa del peruano, se trata de un símbolo de celebración, de domingo en familia, de reuniones improvisadas entre amigos y momentos que terminan siendo memorables. Aunque la oferta de pollerías en Lima es inmensa y diversa, hay algunos espacios gastronómicos que se han mantenido vigentes durante décadas, convirtiéndose en verdaderos templos del sabor gracias a su sazón inconfundible, sus papas doradas y su toque ahumado que despierta recuerdos.

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