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Una de las vitrinas de la exposición en donde se aprecia la majestuosidad imperial de las piezas vistiendo ropas elegantes y tradicionales. Son figuras de protección y sabiduría.
Una de las vitrinas de la exposición en donde se aprecia la majestuosidad imperial de las piezas vistiendo ropas elegantes y tradicionales. Son figuras de protección y sabiduría.
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Diana Gonzales Obando

Un viaje directo a una de las expresiones más bellas y misteriosas de la cultura japonesa es posible en el segundo piso de la Casa O’Higgins PUCP, en el Jirón de la Unión.​

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