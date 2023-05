Definitivamente, la ruptura del vínculo matrimonial es un proceso complejo que puede ser muy traumático para los involucrados, pues es un fenómeno que impacta significativamente en diversos ámbitos de la vida, como legal, económico, físico y emocional. Desde luego, cada estructura familiar es única, por ende, cada divorcio se desenvuelve de forma particular, ya que suele haber progenitores que preservan a los hijos de los conflictos conyugales y otros que los involucran colocándolos en medio de esta difícil batalla. Lamentablemente, a veces uno de los padres puede impedir el contacto de los menores con el otro progenitor, a lo que se le conoce como el síndrome de alienación parental, el cual fue acuñado por el psiquiatra infantil Richard Gardner.

Si bien es cierto, como se señaló en una publicación en la revista Spanish Journal of Legal Medicine, este síndrome no ha obtenido aceptación en las clasificaciones psiquiátricas; no obstante, este es un factor latente en nuestra sociedad, pues miles de padres a nivel mundial son desvinculados de manera forzada e injusta de sus propios hijos tras la separación. Como afirmó la psicóloga Carmen Bravo de Rueda, de la Clínica Ricardo Palma a Bienestar de El Comercio, en el caso de las madres esto puede suceder cuando los padres adoptan una actitud vengativa, la cual los impulsa a hablar mal de la progenitora frente a los hijos, generando en ellos cólera, rechazo y una sensación de abandono ligado a la madre.

Los conflictos conyugales durante el proceso de divorcio, pueden repercutir en el bienestar de los hijos, así como del progenitos desvinculado.

“El factor económico puede resultar una excusa perfecta para desvincular a las madres, pues en el caso de que ellas no trabajen, se les restriega el hecho de que no tienen los recursos necesarios para mantener a los hijos. Por otro lado, si es la madre quien pasa más tiempo fuera por trabajar, se le culpa por no haberse ocupado de ellos, minimizando por completo su labor como madre y haciéndoles sentir que no son dignas de tener hijos”.

¿Cómo es el impacto emocional en las madres que han perdido el contacto con sus hijos?

En efecto, es una situación muy compleja y dolorosa para las madres, quienes experimentan una amplia gama de emociones, como tristeza, incertidumbre sobre el futuro, ansiedad, estrés, sentimientos de pérdida y culpa, soledad e incluso en algunos casos pueden desarrollar depresión. Según Bravo de Rueda, es una lucha emocional constante, pues realizan múltiples intentos por recuperar el cariño y respeto de sus hijos; sin embargo, el otro progenitor las aleja, razón por la cual, ellas viven una profunda desesperanza, ya que sienten como si hubieran perdido a un hijo.

“Ellas se encuentran en un duelo permanente porque a pesar que sus hijos están vivos, no pueden acercarse a ellos, situación que les genera un enorme vacío y sienten que han perdido una parte importante de su identidad como mujeres, puesto que se les está negando el poder ejercer algo que es tan natural como el ser madres y todo lo que ello conlleva”.

El proceso de duelo en las madres desvinculadas de sus hijos puede ser un proceso emocional muy difícil y complejo, que puede incluir etapas, como la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación.

Ciertamente, es una experiencia muy dolorosa que viven tanto hombres como mujeres, como es el caso de Julissa Matos Ramírez, coordinadora de la Asociación de Tenencia Compartida Perú y madre de dos niños, quien tras atravesar por un proceso de divorcio bastante difícil y tumultuoso en el 2015 y enfrentarse a una abrumadora batalla legal con su exesposo, al día de hoy, mantiene una limitada y casi inexistente relación con sus hijos, puesto que la tenencia de los menores le fue concedida al padre de los mismos.

“Es terrible, nunca pensé que iba a pasar por algo similar, al principio no lo podía creer, es como si hubiera estado en una realidad alterna. Cuando me alejaron de mis hijos, mi trabajo me ayudó un poco a adormecer mis emociones, además confié que esto se resolvería; sin embargo, el dolor era y sigue siendo muy fuerte, inclusive sufrí un ataque de pánico. Al comienzo evitaba estar en mi casa, los cuartos de mis hijos permanecían cerrados y cuando llegaba del trabajo, iba de frente a mi habitación y no salía. Adopté a un perrito que ha sido mi compañía por todos estos años, pero la verdad es que, la herida siempre va a estar abierta. Es un proceso muy difícil, ya que muchas personas, tanto mi familia, amigos u otras madres no comprendían mi dolor y simplemente me juzgaban, motivo por el cual, decidí quedarme con un pequeño grupo de personas que realmente me apoyaban”, refirió la madre desvinculada a Bienestar.

¿Cómo pueden las madres desvinculadas de sus hijos encontrar una manera de perdonarse y seguir adelante?

Sin lugar a duda, es fundamental que las madres busquen ayuda profesional, con el fin de guiarlas en este proceso de duelo y fortalecerlas, pues lastimosamente, tienen que aprender a vivir con esa ausencia y tratar de seguir con su propia vida. Como manifestó la psicóloga, los especialistas debemos ayudarlas a combatir esos sentimientos de culpa y hacerles comprender que han hecho todo lo posible por estar presentes de alguna manera con sus hijos, por lo que se les brinda algunas pautas para que se sientan cierto bienestar, así como también darles la esperanza de que a corto o largo plazo podrán reencontrarse con ellos.

A parte de la terapia, un recurso muy importante y que puede aportarles una mayor tranquilidad, es el escribirles cartas a sus hijos, como si ellos las fueran a recibir, ya que cuando se logre el reencuentro, los hijos podrán darse cuenta que su madre siempre estuvo preocupada y no los abandonó, a pesar de las adversidades, indicó la especialista de la Clínica Ricardo Palma.

Es importante que las madres reciban apoyo profesional para ayudarlas a procesar sus emociones y encontrar maneras de seguir adelante con sus vidas.

“Al no poder más con el dolor y la angustia permanente que sentía, decidí buscar ayuda y fue donde encontré procesos emocionales de coach para poder liberar un poco toda esa carga que tenía sobre mí, con la finalidad de curar, en cierta manera, mis heridas emocionales, por lo que empecé un trabajo de introspección personal diario y prácticamente, tuve que volverme mi propia psicóloga para poder sobrellevarlo. Durante estos años, me he dedicado a buscar un mayor equilibrio emocional; no obstante, he aceptado la posibilidad de haber perdido a mis hijos o quizás hasta que ellos sean independientes y podamos establecer un vínculo. Si bien tengo visitas virtuales, ellos no quieren hablarme, pero sé y comprendo que hay mucho odio por mi ausencia y que será un largo camino; sin embargo, me siento más fuerte y seguiré haciendo todo lo posible por recuperar mi relación con ellos”, precisó Matos.

¿Qué deben tomar en cuenta las madres que están luchando por reconectarse con sus hijos?

Aunque es un proceso muy difícil de afrontar, ya que por más que se realiza un trabajo diario de sanación, el dolor es persistente; no obstante, es fundamental acudir a un psicólogo o un coach, que nos ayude a reconocer que nuestras familias son el origen de nuestras dificultades emocionales actuales y, no se trata de juzgarlas, sino de aceptarlas y resolverlas. Adicionalmente, es muy importante rodearse de personas que nos brinden soporte emocional. “Realmente, me he empezado a sentir bastante acompañada y he encontrado mucha compresión y apoyo en la Asociación de Tenencia Compartida Perú, en donde puede compartir mi dolor y lucha con otras personas que están viviendo lo mismo que yo. Por esta razón, es importante visibilizar esta situación, pues hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determina que los juicios familiares no son complejos y que el Estado no debe demorar más de dos años en resolver este tipo de casos. Por ello, continuaré con esta lucha no solo por mí y mis hijos, sino para que otras personas no tengan que pasar por lo mismo”, expresó Julissa Matos Ramírez.

Aunque deban aprendar a vivir con esta pérdida, es muy importante que las madres se rodeen de personas que les brinden soporte emocional.

Finalmente, como aseguró la psicóloga, es importante tomar en cuenta que, la desvinculación de una madre o un padre de sus hijos no siempre es justa o justificada y, en algunos casos puede ser el resultado de prejuicios de género o sesgos en el sistema legal. Por lo tanto, es primordial que se realice una evaluación justa y que siempre se tomen decisiones basadas en el bienestar y la seguridad de los niños involucrados, pues esto tiene implicaciones emocionales, como baja autoestima, falta de autoconfianza, frustración, odio hacia el progenitor, así como también problemas conductuales y académicos.

