El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El precio de no aprender

“Hay programas que funcionan, escuelas que logran transformar contextos adversos y docentes que consiguen cerrar brechas”.

    María Isabel León
    Por

    Empresaria y expresidenta de Confiep

    misabel@comercio.com.pe

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Imaginemos a un estudiante peruano que hoy termina quinto de secundaria. Después de 11 años en el sistema educativo, debería estar preparado para comprender lo que lee, resolver problemas matemáticos y enfrentar con autonomía la siguiente etapa de su vida.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.