El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Fe de erratas

“Si el jefe de la PCM articula al Gabinete, ¿por qué la presidenta debe intervenir una y otra vez para ordenar lo que sus ministros ya dijeron?”.

    Hugo Coya
    Por

    Periodista

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Después vienen las aclaraciones, los matices, las disculpas y las versiones corregidas. El público va aprendiendo a no encariñarse demasiado pronto con ninguna declaración". Ilustración: Giovanni Tazza
    "Después vienen las aclaraciones, los matices, las disculpas y las versiones corregidas. El público va aprendiendo a no encariñarse demasiado pronto con ninguna declaración". Ilustración: Giovanni Tazza

    Las fes de erratas solían ser criaturas modestas. Vivían escondidas en una esquina del periódico, en letra pequeña, y servían para admitir que donde decía 30 debía decir 13, que a un apellido le sobraba una erre o que el muerto, por fortuna, seguía vivo. Se corregía el error, el lector continuaba y nadie necesitaba una conferencia de prensa para explicar cómo había llegado aquella letra hasta allí.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.