Fe de erratas

Las fes de erratas solían ser criaturas modestas. Vivían escondidas en una esquina del periódico, en letra pequeña, y servían para admitir que donde decía 30 debía decir 13, que a un apellido le sobraba una erre o que el muerto, por fortuna, seguía vivo. Se corregía el error, el lector continuaba y nadie necesitaba una conferencia de prensa para explicar cómo había llegado aquella letra hasta allí.

En el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, las correcciones han empezado a ocupar más espacio hasta amenazar con convertirse en un género político. Primero habla un ministro. Después habla otro. Luego aparece la presidenta para explicar lo que quiso decir el primero, precisar lo que no dijo el segundo y, con un poco de suerte, dejarnos donde estábamos antes de que todos empezaran a hablar.

Han pasado siete semanas de gobierno. Suficientes, no para juzgarlo, pero sí para comprobar si sus ministros conversan entre ellos.

Fujimori ha vuelto a una rutina casi olvidada: conceder entrevistas. Estuvo en Exitosa, habló con RPP y allí contó que habla con Luis Galarreta cinco veces al día. No parece una relación institucional, sino un plan familiar de telefonía ilimitada. Con semejante frecuencia, uno imaginaría un gobierno en el que todos saben lo que piensa el ministro de al lado.

Ernesto Álvarez demuestra que cinco llamadas quizá no bastan. Primero cuestionó el Código Procesal Penal: sostuvo que había sido diseñado por “abogados litigantes” pensando en sus clientes, y añadió que algunos letrados integraban las bandas a las que defendían. Fujimori intervino y calificó la frase de “desafortunada”. Álvarez pidió disculpas a los penalistas y admitió que sus palabras habían sido “muy mal expresadas”.

La rectificación duró poco. Ese mismo día y en la misma intervención, ante la Comisión de Justicia, sostuvo que las violaciones sexuales contra menores en Condorcanqui tenían “un origen cultural”. Las llamó también “un delito abominable”. Al explicar aquel componente, recurrió al ejemplo de quienes creen que pueden pasarse una luz roja de madrugada. Álvarez ya no parece necesitar una fe de erratas, sino una edición corregida.

Algo parecido había ocurrido antes con Elmer Cuba. Cuando las inundaciones golpearon Lima sur, el ministro de Economía pidió no exagerar por “un poco de agua en las rodillas”. Fujimori, que recorría la zona, respondió que no estaba viendo la magnitud del daño, las pérdidas ni el dolor de las familias. Cuba pidió disculpas y llamó a su frase “poco feliz”. Hasta los adjetivos del arrepentimiento empiezan a formar una colección.

En Trujillo, el problema fueron varias versiones del mismo hecho. Después del secuestro de Jenns Lara y del asesinato de cuatro personas, Rafael Belaunde habló de la operación. César Astudillo precisó luego que no hubo rescate policial: el empresario había sido liberado. Fujimori aclaró más tarde que Belaunde tampoco había participado en interrogatorios. Reconstruir lo ocurrido exigía recordar quién había corregido a quién.

Y Galarreta, mientras tanto, permanece en un lugar extraño del cuadro. Al presidente del Consejo de Ministros le corresponde coordinar al Gabinete y ser portavoz del gobierno. Sin embargo, cuando un ministro se excede, una versión se desarma o una frase necesita reparación, la que aparece ante el público con el lápiz rojo suele ser Fujimori.

Quizá las cinco conversaciones diarias expliquen muchas cosas puertas adentro. Puertas afuera dejan otra pregunta: si el jefe de la PCM articula al Gabinete, ¿por qué la presidenta debe intervenir una y otra vez para ordenar lo que sus ministros ya dijeron? Cinco llamadas parecen muchas hasta que llega la sexta, la que Fujimori termina teniendo con el país.

Después vienen las aclaraciones, los matices, las disculpas y las versiones corregidas. El público va aprendiendo a no encariñarse demasiado pronto con ninguna declaración.

En las redacciones antiguas, antes de mandar una página a imprenta, alguien la leía completa. A veces encontraba una fecha equivocada, un apellido mutilado o dos párrafos que contaban historias distintas. Era un oficio discreto y bastante útil. Viendo estas primeras siete semanas, cuesta creer que esa labor haya pasado de moda.