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Miradas sobre la igualdad

“Quizás el principal aprendizaje sea que la igualdad en el trabajo ya no puede analizarse únicamente desde el salario”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "A medida que la percepción de la brecha salarial se reduce, adquieren mayor relevancia otras dimensiones menos visibles". Ilustración: El Comercio
    "A medida que la percepción de la brecha salarial se reduce, adquieren mayor relevancia otras dimensiones menos visibles". Ilustración: El Comercio

    La percepción sobre la igualdad entre hombres y mujeres en el trabajo viene cambiando, pero los avances no son iguales en todas sus dimensiones. La última encuesta global de WIN, realizada en el Perú por Datum, muestra una evolución favorable cuando se pregunta por salarios, pero mucho menor cuando se evalúan las oportunidades de desarrollo profesional. Y aparece un tercer elemento relevante. Hombres y mujeres están comenzando a mirar esa evolución de manera diferente.

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